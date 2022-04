Belsimpel geeft je de kans de Samsung Galaxy S21 FE 5G te reviewen én te winnen

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie: Samsung roert zich in het begin van het nieuwe jaar met de introductie van nieuwe smartphones. De komende weken verwachten we dan ook veel nieuws van het elektronicaconcern. Het bedrijf begint 2022 al direct met de introductie van de Galaxy S21 FE 5G.

Samen met Belsimpel organiseert Tweakers Partners een uniek testpanel rond de nieuwe Fan Edition van het vlaggenschip. De Galaxy S20 FE was destijds een opvallend goede keuze ten opzichte van de concurrenten in deze prijsklasse en werd door Tweakers goed beoordeeld. Test jij of dat bij de Galaxy S21 FE 5G ook zo is? Meld je hieronder aan in de poll.

De Fan Edition-versie, de Galaxy S21 FE 5G, is feitelijk een subtiel aangepaste versie van de S21 die in 2021 uitkwam. Voor Samsung-liefhebbers die niet kunnen wachten, is de Galaxy S21 FE 5G nu al te bestellen bij Belsimpel, zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement. Als je het toestel uiterlijk 23 januari 2022 bestelt, krijg je Galaxy Buds2 ter waarde van 149 euro erbij cadeau.

Specificaties Galaxy S21 FE 5G

De S21 FE behoudt het slanke en stijlvolle design dat zo kenmerkend is voor de serie. Het Contour-Cut-frame integreert naadloos met de camerabehuizing en heeft een premium uitstraling. Door de slanke behuizing van 7,9mm is de S21 FE handzaam. De afmetingen van het toestel zijn 74,5x155,7x7,9mm en het gewicht bedraagt 177g.



Onder de motorkap vinden we veel techniek. Zo is de smartphone uitgerust met een Dynamic Amoled 2X-scherm van 6,4 inch dat een verversingssnelheid heeft van 120Hz. De makers beloven dat dit scherpe en vloeiende beelden oplevert. Met een scherm van 6,4 inch zit de Galaxy S21 FE tussen de gewone S21 en de S21+ in. Dat is een fijne propositie voor gebruikers die veel gamen of graag films en series kijken op hun telefoon. De krachtige Snapdragon 888-processor laat je snel wisselen van apps en vlot navigeren. De processor heeft een Qualcomm Kryo 680-cpu met acht kernen: vier Cortex-A55-kernen met een maximale snelheid van 1,8GHz, drie Cortex-A78-kernen met een kloksnelheid van 2,42GHz en een krachtige Cortex-X1-kern. Deze 'prime'-kern levert in de 888-soc een kloksnelheid van maximaal 2,84GHz.

De Galaxy S21 FE 5G telt in totaal drie cameralenzen aan de achterkant: een 12-megapixelhoofdcamera, een ultra-groothoeksensor met een resolutie van 12 megapixel, en een 8-megapixeltelelens. Daarnaast vinden we één camera aan de voorkant voor videobellen of het maken van selfies. Deze camera heeft een resolutie van 32 megapixel. Selfies moeten een betere kwaliteit hebben dan voorheen, dankzij de verbeterde AI face restoration-functie. Met dual recording leg je vast wat zich voor én achter je afspeelt.

Lange batterij, draadloos opladen en PowerShare

Een lange batterijduur is vandaag de dag een must voor smartphone-gebruikers. De S21 FE is uitgerust met een 4500mAh-batterij die volgens Samsung de hele dag meegaat. Desgewenst is een optionele super fast charger van 25W beschikbaar. Hiermee is de smartphone binnen een half uur voor 50 procent opgeladen. De telefoon is draadloos oplaadbaar en de accu kan worden gedeeld. Dankzij Wireless PowerShare kun je de telefoon gebruiken om buds, een smartwatch of de telefoon van een vriend(in) op te laden.

Gebruikers kunnen met Samsungs One UI 4 hun smartphone-ervaring naar eigen wens aanpassen. Startschermen, pictogrammen, notificaties, wallpapers et cetera kun je naar eigen smaak instellen. De widgets zijn opnieuw ontworpen en geüpgraded om extra personalisatiemogelijkheden te bieden. In het privacy-dashboard vind je op één handige plek alles over je eigen veiligheid en privacy terug.

De smartphone, die op Android 12 draait, beschikt over een IP68-certificering. In de regen telefoneren of hem in een (klein) zwembad laten vallen, mag dan ook geen probleem zijn. Het IP68-certificaat belooft dat de telefoon is beschermd tegen spetters en regendruppels, en het zelfs overleeft als hij 30 minuten lang tot een diepte van 1,5 meter onder water wordt gehouden.

Doe mee met het Tweakers-testpanel, maak kans op de Samsung Galaxy en bepaal zelf de kleur

Belsimpel geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE 5G. De gelukkige tweaker die wordt gekozen om het toestel te testen, mag het na afloop houden! Het mooie is dat hij of zij ook nog eens zelf de kleur mag bepalen en daarbij kan kiezen uit groen, lavendel, wit of grafiet.

Wil jij kans maken op de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE 5G en je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit Fan Edition-toestel? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 9 januari 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 17 januari 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 18 januari 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Samsung Galaxy S21 FE 5G houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

