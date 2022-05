Overzicht Plus-artikelen en updates - Development-iteratie #205

We hebben development-iteratie #205 afgerond. In deze sprint hebben we een overzicht van alle gepubliceerde Plus-artikelen succesvol getest en hebben we veel dingen achter de schermen gedaan, waarvan jullie een update krijgen.

Overzicht van Plus-artikelen

In de afgelopen sprint hebben we een test gedraaid om vanuit de frontpage te verwijzen naar een overzicht van alle Plus-artikelen die gepubliceerd zijn. De winnende variant is nu voor iedereen zichtbaar.

Onder de artikelen van de recentste dag zie je een verwijzing naar het Plus-overzicht. Zo kun je een gemist artikel eenvoudig vinden en teruglezen. Als tussenoplossing gebruiken we hiervoor de Tweakers Plus-tagpagina. Deze is niet ideaal; de karma-ranglijst en de koppeling naar forumtopics die daar worden getoond, kloppen niet. We werken aan een beter overzicht, maar voor nu voldoet het om zowel de Plus-nieuwsberichten als de Plus-achtergronden in een lijst te laten zien.

Update twofactorauthenticatie

In de vorige .plan hebben we al aangekondigd druk bezig te zijn met twofactorauthenticatie. In de afgelopen sprint hebben we het mogelijk gemaakt om door middel van herstelcodes toegang te krijgen tot de 2fa-functionaliteit als je geen beschikking hebt over je authenticator-app. In de afgelopen week hebben we met een aantal gebruikers de huidige functionaliteit getest. De testfeedback verwerken we voordat we gaan releasen. We verwachten dat we jullie in een volgende .plan kunnen verblijden met deze accountbeveiliging.

Update vernieuwing frontpage

Een paar weken geleden vroegen we je om mee te denken over de toekomst van de voorpagina. We hebben bijna achtduizend reacties op de enquête ontvangen, samen met bijna vijfhonderd reacties onder de .plan. Uit de vele reacties vielen de volgende dingen op waarmee we rekening moeten houden:

de nieuwslijst moet zo compact mogelijk zijn;

het laatste nieuws moet zo hoog mogelijk op de pagina verschijnen;

er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de secties voor nieuws en andere inhoud;

de informatiedichtheid op de pagina moet maximaal zijn;

tekstuele en visuele inhoud moeten in balans zijn.

De feedback heeft ons geholpen bij het nemen van belangrijke ontwerpbeslissingen. We zullen in de komende sprints verder experimenteren.