Denk mee over de nieuwe frontpage

Zoals jullie misschien hebben gemerkt, hebben we in de afgelopen maanden geëxperimenteerd met enkele wijzigingen aan onze frontpage. We geven in deze .plan graag wat inzicht in de oorsprong van dit initiatief, wat we hopen te bereiken, wat we tot nu toe hebben geleerd en vooral, waar we naartoe gaan.

Startpunt

Met het samengaan van de redacties van Tweakers en HWI, en later de introductie van Plus, werd voor onze redactie zichtbaar dat de huidige voorpagina niet geschikt is voor de toegenomen hoeveelheid content. Artikelen, die veel tijd en moeite kosten om te worden geproduceerd, krijgen heel weinig tijd om bovenaan de voorpagina te schitteren en verdwijnen al snel, gemiddeld al na drie dagen, uit het zicht.

Dus gingen we onderzoeken of dit alleen een probleem vanuit HQ is, of dat onze gebruikers dezelfde pijn voelen. Al snel werd duidelijk dat voor een deel van ons gebruikersbestand de verandering in publicatiesnelheid meer was dan alleen opgemerkt: het creëerde de angst om iets te missen. En deze groep gebruikers is niet klein: gemiddeld tussen de 23 en 36 procent van de bezoekers komt niet dagelijks op de website. Deze gebruikers zijn het kwetsbaarst bij de snel veranderende voorpagina en de bijbehorende fomo (angst om iets te missen).

Onze gebruikersgroepen We hebben onze gebruikers opgesplitst in vier groepen. De nieuwsgierige ontdekkers, die op de voorpagina 'leven' en geen enkel artikel missen. De toegewijde clubleden, die zich bezighouden met diverse forumonderwerpen, en regelmatig antwoorden en commentaren posten. De effectieve uitpluizers, die ervoor zorgen dat ze altijd de beste deal krijgen voor hun technische aankopen. De behulpzame advieszoekers, die in recensies en op het forum advies zoeken over wat de beste technologie is om te kopen.

Dit was niet wat we voor ogen hadden met de fusie van de twee redactieteams. Ons doel was om meer en kwalitatief betere inhoud te produceren om iedereen blij, betrokken en geïnformeerd te houden. Dus stelt het ons voor een nieuw vraagstuk: hoe gaan we al die mooie content zo presenteren dat iedereen het overzicht houdt, ongeacht het type gebruiker? En volgens onze gebruikerstaxonomie zijn drie van de vier gebruikersgroepen kwetsbaar voor het fomo-effect.

Met dit in gedachte, en met een duidelijk geïdentificeerd en gedefinieerd probleem, zijn we een project gestart om de voorpagina van Tweakers te veranderen. Omdat we weten dat grote aanpassingen van de frontpage gevoelig liggen, willen we dit open en transparant aanpakken, zodat we de verschillende gebruikerswensen zoveel mogelijk aandacht kunnen geven. Niet zelden kregen we te horen dat het aanbrengen van wijzigingen aan de voorpagina aanvoelt alsof we bij je thuis komen en de meubels in de woonkamer verplaatsten.

Onze aannames testen

Daarom zijn we begonnen met het testen van de aanname dat het introduceren van extra artikelposities bovenaan de pagina een ‘gemakkelijke oplossing’ is die de leeservaring niet al te veel verstoort. Sinds december 2020 hebben we tests gedaan met verschillende ontwerpen van de bovenkant van de pagina.

Hieruit zagen we dat, terwijl we het ene probleem aan het oplossen waren, we nieuwe problemen creëerden. Terwijl het verkeer naar de ankeiler-artikelen toenam ('ankeiler' is de publicatieterm voor een artikelaankondiging met een afbeelding, zoals voor een review of een achtergrondartikel), zagen we een daling in het algehele gebruik van de voorpagina, vooral als het ging om verkeer naar nieuws.

Dit bracht ons ertoe om na te denken over een meer omvattende verandering, een facelift zo je wilt, van de voorpagina. We probeerden niet alleen het ene probleem waarmee dit proces begon, te verbeteren, we keken ook of we lang gewenste verbeteringen aan de algehele look-and-feel van de pagina konden aanbrengen. Dit was in lijn met de doelstellingen van onze ‘front-endsquadron’, dat ernaar streeft de technical debt in 2021 te verminderen en een groot deel van onze legacycode te refactoren/uitfaseren.

Dit leidde tot een ontwerp waarmee we intern blij waren en dat we hebben voorgelegd in een usabilityonderzoek met zes tweakers die dagelijks de site bezoeken. We hebben gebruikers uitgekozen die de site op heel verschillende manieren gebruiken: twee nieuwslezers, twee Pricewatch-gebruikers, een forumposter en iemand die veel gebruikersreviews schrijft.

Dit onderzoek gaf ons goede inzichten hoe deze gebruikers de voorpagina van Tweakers zien. Op basis van de inzichten hebben we nu vier varianten gemaakt. We zijn benieuwd naar jullie mening en feedback over deze varianten. Onderaan dit artikel vind je een enquête, hierin kun je een favoriet kiezen en kort je voorkeur toelichten.

Volgende stappen

Voordat je nu verwoed op je favoriet gaat stemmen, willen we kort uitleggen wat de volgende stap is in dit ontwerpproces. Het is onze bedoeling om de winnende en de tweede variant in deze voorkeurstest volledig te ontwikkelen als varianten in een A/B-test, waarmee we hun prestaties kwantitatief kunnen vergelijken, met elkaar, maar ook met de voorpagina zoals die vandaag bestaat. Net als bij alle voorgaande A/B-tests op de frontpage, zullen we de imvloed van veranderingen op statistieken meten, zoals nieuws- en reviewssverkeer, pageviews van de Pricewatch-productpagina's en shopclick-outs.

Pas na deze laatste testronde hebben we voldoende vertrouwen om ‘jullie woonkamer te renoveren’.

Ga nu stemmen:

Voorkeurstest desktop Voorkeurstest mobiel