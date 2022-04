Eerste versie shopfilter in de Pricewatch - Development-iteratie #204

We hebben development-iteratie #204 afgerond. In deze sprint hebben we een eerste versie van een shopfilter ingebouwd in de Pricewatch, ondersteuning voor .webp-bestanden gerealiseerd en de pagina met accountinstellingen verbeterd. Daarnaast is weer een rijtje bugs geplet.

Eerste versie shopfilter in Pricewatch

Een van de meeste gehoorde wensen van gebruikers in de Pricewatch is het kunnen filteren op webwinkels. De eerste versie van dat filter hebben we nu gebouwd. De mogelijkheid om winkels niet mee te nemen in een zoekopdracht, is nu beschikbaar op de Producten-tab van een categorie. Hiermee wordt het overzicht van producten dus aangepast op basis van de winkels die je wilt zien; de prijzen die worden weergegeven, zijn dan van winkels die je wel wilt zien en dus niet hebt aangevinkt.

Een niveau dieper, op het prijzenoverzicht van het product, in de header van het product en in de rest van de website werkt het filter nog niet. Deze mogelijkheden moeten we nog ontwikkelen. In volgende releases zullen we dit verder verbeteren en de functionaliteit hiervan uitbreiden.

Shopfilter in de mobiele weergave

Upload .webp-bestanden

Bij het uploaden van afbeeldingen op diverse plekken op de site hebben we ondersteuning voor het .webp-formaat toegevoegd. In het fotoalbum, het forum en bij advertenties in Vraag & Aanbod kun je dit nu gebruiken.

Wijzigen e-mailadres en wachtwoord

Op de pagina waar je voor je account je e-mailadres en wachtwoord kunt wijzigen, was het niet voor alle gebruikers even duidelijk hoe je een wijziging moest bevestigen. Veel gebruikers zagen niet dat het twee formulieren waren. Dat leidde dan weer tot meldingen in het forum dat er iets stuk was. Een duidelijk signaal om deze pagina te verbeteren.

Het wijzigen van je e-mailadres en het wijzigen van je wachtwoord hebben we nu duidelijker uit elkaar getrokken. Op https://tweakers.net/instellingen/account/ kies je nu eerst welk van de twee je wilt wijzigen. Op basis van je keuze klapt de pagina dan open voor een van deze twee specifieke acties.

Bugs en andere fixes

De mobiele lay-out van een vergelijking waarbij maar één product is geselecteerd, is verbeterd.

Pushmessages zijn responsive gemaakt en werken daarmee beter op mobiel.

Het sorteren van eigen advertenties werkt weer.

Het probleem waarbij de functietitel niet meer werd weergegeven in het profiel is opgelost.

Er worden geen percentages meer getoond bij niet-lineaire benchmarkeenheden in grafieken.

Two-factorauthenticatie

Tijdens de afgelopen sprints zijn we achter de schermen druk bezig geweest met de ontwikkeling van two-factorauthenticatie. Het gaat hier om een eerste versie op basis van een time-based one-time password (totp).

Het is op de testomgeving mogelijk gemaakt om een totp in te stellen, ermee in te loggen en het te verwijderen. Het laatste dat we nu nog moeten toevoegen voordat we de feature kunnen releasen, is het accountherstel als je geen toegang meer hebt tot je totp. Hier gaan we in de komende tijd aan bouwen en we verwachten dit in april te releasen voor gebruik.

De toekomst van de frontpage

Tot slot, zoals jullie misschien hebben gemerkt, hebben we in de afgelopen maanden geëxperimenteerd met enkele wijzigingen aan onze frontpage. We geven in een apart .plan graag wat inzicht in de oorsprong van dit initiatief, wat we hopen te bereiken, wat we tot nu toe hebben geleerd en vooral, waar we naartoe gaan.