Ieder jaar doet Intermediair onderzoek naar de favoriete werkgevers van Nederland. Waar zou jij willen werken en waarom? Die informatie wordt gebruikt om te bepalen welk bedrijf de meest favoriete werkgever van Nederland in 2021 is.

Vind jij baanzekerheid in je volgende functie belangrijk, of hecht je veel meer waarde aan korte lijntjes? En ook een kenmerk zoals innovatiekracht kan een bedrijf interessant maken. Kun je als werknemer met de nieuwste producten en technieken werken?

Het zijn maar een paar voorbeelden van de aspecten die meer of minder worden gewaardeerd. Laat je stem horen, zodat werkgevers weten wat jij echt belangrijk vindt. Door mee te doen, help je de lat hoger te leggen voor bedrijven in Nederland. De bedrijven die als beste uit deze survey komen, worden als voorbeeld gezien voor andere werkgevers.

Via deze link kun je meedoen aan het onderzoek en help je mee te bepalen welke bedrijven favoriete werkgevers zijn. In de reacties onder dit artikel zijn er veel vragen gekomen met betrekking tot het onderzoek. Intermediair heeft daarom een FAQ opgesteld, hierin worden de meest gestelde vragen beantwoord.

Dit waren de toppers van vorig jaar

Top 5 algemeen

Shell KLM Google Philips NS

Snelste stijgers

Ministerie van Justitie en Veiligheid Greenpeace Tesla

Hieronder zie je de werkgevers per branche

Banken & accountants

Rabobank ING ABN AMRO

ICT

Google Apple Microsoft

Industrie

Shell KLM Philips

Non-profit

De politie Belastingdienst

Pensioenen & verzekeraars

Achmea NN (Nationale-Nederlanden) Aegon

Retail & fast moving consumer goods

Unilever Bol.com Coolblue

Techniek

TNO Koninklijke BAM Groep Vanderlande

Media & Telecom

KPN Netflix VodafoneZiggo

Dit is de volledige top 100 van 2020

* Edit - 1 april (16:21 uur): FAQ toegevoegd inclusief AVG vraag en antwoord.