Trust introduceert IRIS: all-in-one-oplossing voor videoconferenties

Op afstand vergaderen met behulp van videoconferencing heeft in 2020 een vlucht genomen en het ziet ernaar uit dat het voorlopig nog wel even populair zal blijven. IRIS van Trust, een all-in-one-oplossing voor het voeren van videoconferenties, heeft wat dat betreft de tijdgeest mee. “We leggen hiermee onze concurrenten het vuur aan de schenen.”

Trust is een succesvolle Nederlandse elektronica-onderneming die sinds 1983 de markt bedient met hardware-accessoires. Opgericht door ‘Dragons Den’ Michel Perridon heeft het bedrijf naast het hoofdkantoor in Dordrecht vestigingen in Duitsland, Spanje, Italië en China. Vroeger werd het merk vooral gezien als een prijsvechter met goedkope producten, maar de laatste jaren waait er een andere wind bij het bedrijf. Nog steeds wil Trust degelijke elektronica betaalbaar toegankelijk maken voor een groot publiek, maar naast een uitgebreid instapsegment worden steeds vaker uitstapjes gemaakt naar het middensegment. Ook heeft de uitstraling van de producten de laatste jaren meer aandacht gekregen.

Home & office, gaming, mobile en smarthome

Trust kent vier productcategorieën: home & office, gaming, mobile en smarthome. “Voor die eerste twee categorieën heeft corona ons geen windeieren gelegd. Webcams, toetsenborden, muizen, koptelefoons … ze waren niet aan te slepen vorig jaar. Gaming heeft het opnieuw heel goed gedaan. Mobile heeft in 2020 echter flink ingeleverd”, aldus Mark Moniz, research & development manager bij Trust.

De IRIS, de nieuwe vergadercamera met speaker in één, behoort logischerwijs tot de eerste categorie en moet ieder kantoor om kunnen toveren tot een videoconferentiezaal. Het apparaat heeft ontegenzeggelijk een premium-uitstraling. De timing lijkt bijna perfect, maar toch is dit een toevallige bijkomstigheid, stelt Moniz. “Een productontwikkeling kost jaren en de eerste aanzet voor de IRIS vond al plaats in 2019. De ontwikkeling ervan was deels ingegeven door de teruglopende verkoop van losse webcams, die het gevolg was van het feit dat steeds meer laptops tegenwoordig standaard een webcam hebben ingebouwd. Tegelijkertijd zagen we in 2019 wel ruimte voor professionele videoconferencing, al dan niet over landsgrenzen heen.”



“Destijds hadden we niet kunnen bedenken dat we in 2020 en 2021 in een pandemie terecht zouden komen die werknemers over de hele wereld aan huis zou kluisteren”, vervolgt Moniz. “Videovergaderen werd voor heel veel bedrijven bijkans een eerste levensbehoefte.” Zo ook voor de werknemers van Trust zelf, die net als de medewerkers van vele duizenden andere bedrijven het thuiswerken grotendeels omarmden. Inmiddels werkt ongeveer een tiende van alle werknemers op het hoofdkantoor.

IRIS: hoogwaardig beeld en geluid

Trust wil zich met IRIS onderscheiden op drie vlakken: ClearView, ClearSound en Plug & Play. Moniz: “Met ClearView bedoelen wij dat de IRIS gebruikmaakt van een hoge kwaliteit 4k ultra hd-camera met 120 graden groothoekbeeld, 5x digitale zoom en de mogelijkheid beelden te tonen met 60 frames per seconde op 120Mhz. Hiermee zitten we aan de bovenkant van de specificaties op technisch gebied. De lens maakt gebruik van autotracking-modi, waardoor de camera automatisch inzoomt op degene die aan het woord is. Je kunt dit overigens ook uitzetten als je dat wil. De camera maakt daarnaast optioneel gebruik van autoframing waardoor iemand die later aanschuift aan de meeting ook goed in beeld verschijnt. De camera ziet in dat geval automatisch dat er een persoon extra is en maakt daarom het frame groter.” Een hdr-mode laat gebruikers wisselen tussen natuurlijk licht en artificiële belichting, zodat in donkere ruimtes iedereen duidelijk in beeld komt.

ClearSound-technologie omvat een hoogwaardige luidspreker die is geoptimaliseerd voor spraak. In de IRIS zit een microfoon-array van vier microfoons die tot vijf meter bereik heeft en is uitgerust met noisecancelling functionaliteiten voor omgevingsgeluid. “De microfoon wordt aangedreven door een slim algoritme dat steeds opnieuw de ruimte en de aanwezige bijgeluiden monitort. Begint de ventilator van een laptop te loeien, dan zullen die geluiden worden weggefilterd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als er geboord wordt door klussers die zich een verdieping hoger of lager bevinden”, stelt Moniz. “Zo hebben kijkers aan de andere kant van de virtuele vergadertafel nergens last van.”

Plug & Play, ten slotte, maakt het device voor iedereen eenvoudig bruikbaar. “De IRIS is binnen een paar minuten geïnstalleerd en up & running. Hij werkt naadloos met Zoom, Teams en Google Hangouts. Een kind kan de was doen.” Gebruikers sluiten de voedingskabel en de meegeleverde USB-C-kabel aan op de achterkant van IRIS. Vervolgens sluiten ze de IRIS aan op een USB-poort van een laptop of desktopcomputer. Zodra de led-indicator groen knippert, is de IRIS met succes aangesloten. Aanvullende kleuren rond de lens communiceren verder met de aanwezigen. Dit zijn wit (aan), blauw (bluetooth), rood (de microfoon is gemute) en oranje (firmware wordt geüpdated). De meegeleverde afstandsbediening laat degene die aan het woord is allerhande functies handmatig bedienen, zoals controle over zoomen, de camerapositie, en het instellen van volume.

Naast de IRIS biedt Trust geheel volgens traditie tal van aanvullende apparatuur. Hierbij valt te denken aan een extra microfoon met mute-knop voor grote ruimtes, een extra lange kabel voor diverse aansluitmogelijkheden, een tv-beugel waarmee de IRIS onder of boven de televisie in een vergaderruimte geplaatst kan worden, of een losse muurbeugel. “Zo kan de IRIS onder iedere omstandigheid en in elke type organisatie optimaal tot zijn recht komen en wordt vergaderen naar een hoger niveau getild.”

Hybride werken

De IRIS komt wat dat betreft op een wat gek moment. Enerzijds is iedereen volledig gewend geraakt aan videovergaderen, anderzijds kennen de kantoren nog lang niet de oude bezetting. Toch ziet Moniz juist mogelijkheden voor het nieuwe product, voor nu en straks: “Veel ondernemers hebben hun manier van werken herijkt. Zelfs als medewerkers weer meer op kantoor zijn, zullen velen daarvan ook veel vaker vanuit huis gaan werken dan voorheen. Dit hybride werken - deels op kantoor en deels vanuit huis - zal voor veel IT-managers en kantoormanagers een uitdaging zijn. Maar een ding staat vast: het videovergaderen is iets dat blijft, ook in de toekomst. Met IRIS kunnen wij bedrijven helpen op veilige afstand te vergaderen, met behoud van het persoonlijke aspect. Goede apparatuur is daarbij onontbeerlijk, maar tegelijkertijd vinden wij dat deze voor iedere onderneming - groot of klein - toegankelijk en betaalbaar moet zijn.”

Met 799 euro lijkt de prijs voor de IRIS wellicht wat aan de hoge kant voor Trust-begrippen, maar gezien het marktsegment zit het all-in-one videoconferencing-product juist aan de lage kant. Moniz: “Wij bieden ook hier een hoogwaardig product voor een zeer betaalbare prijs. Met IRIS leggen wij onze concurrenten het vuur aan de schenen.”