Tweakers Testfest – Dit vinden testpanelleden van laatste deelnemende producten

Wat in het vat zit verzuurt niet… Het online kick-off-event van het Tweakers Testfest is alweer even geleden maar jullie hadden nog een aantal reviews van deelnemende producten van ons te goed. En we houden ons graag aan ons woord. Benieuwd naar wat de testpanelleden van de producten van Ampler, Samsung en iiyama vonden? Lees dan nu de belangrijkste bevindingen in dit artikel.

De geselecteerde tweakers hebben twee weken de tijd gehad om het betreffende product te testen en een review in de Pricewatch te publiceren. Inmiddels hebben de meeste testpanelleden dat gedaan, al druppelen er nog steeds nieuwe testverslagen binnen. Houd de Pricewatch en het forumtopic dus in de gaten. Geen tijd om alle uitgebreide reviews te lezen? In dit overzicht zetten we de voornaamste aandachtspunten op een rij.

Ampler Stout

Elektrische fietsen winnen enorm aan populariteit en dankzij het Testfest konden tweakers voor het eerst zelf een ebike testen. Over de bouwkwaliteit van deze Ampler Stout ebike steekt de community de loftrompet: de fiets wordt omschreven als stijlvol, mooi ontworpen en met een goede, hoogwaardige afwerking. Ook wordt het (beperkte) gewicht benoemd. Met zijn 17,2 kilo is hij eenvoudig mee naar binnen te dragen voor mensen zonder schuur of stalling, zodat laden in de woonkamer geen straf is. Het oog wil ook wat, tenslotte.

Toch benadrukt knutsel smurf dat uiterlijk een mooie bijvangst is, het gaat toch vooral om de accuduur/ de actieradius en het rij – en zitcomfort. De accu is niet afneembaar (deze zit in het frame verwerkt) en dat is voor de één een groot minpunt maar voor de ander totaal niet. Het rijcomfort en dan met name de trapondersteuning krijgt veel bijval. De manier waarop de ebike versnelt en vertraagd gaat volgens de testers zeer natuurlijk en wordt als naadloos en erg prettig ervaren. Daarnaast merkt Gorlimtouk op dat wanneer de accu van de Ampler Stout leeg is, de fiets ook prima te berijden is al reguliere stadsfiets. Ook de beloofde actieradius (70 kilometer) lijkt de fiets bij alle testers te benaderen.

Wel levert het volledig werken met de app voer voor discussie. Het feit dat je altijd je telefoon dient te controleren om de batterijstatus en de actieradius te kunnen checken, vindt men niet altijd even handig, al wordt het feit dat er geen kwetsbare computertjes meer aan het stuur zitten tegelijkertijd ook als positief bestempeld. Klein aandachtspuntje volgens de testers: het stuur is niet in hoogte te verstellen. Of zoals Khayma opmerkt: ‘Ik ben zelf 1.84 meter en had de fiets in fietsmaat M. Wat ik wel nadelig vond is dat het stuurpen niet omhoog of omlaag af te stellen was. Stuurtje iets hoger zou een stuk fijner zitten.’ Toch mag de fiets op een unanieme vier sterren-waardering rekenen.

Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 (Zwart)

Op zoek naar een goed betaalbare zakelijke monitor met voor de rest weinig poespas? Dan lijkt de Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 volgens de testers een goede keuze. Het scherm, dat verkrijgbaar is voor een prijs van rond de 190 euro, wordt in alle reviews als ‘degelijk’ en ‘standaard’ omschreven en gaat er bij iedereen met 4 sterren vandoor.

De nadruk bij dit scherm ligt bij de USB-C hub waardoor het koppelen van apparaten en deze monitor als tweede scherm gebruiken een fluitje van een cent is. USB-C in deze prijsklasse wordt dan ook unaniem als positief gezien, evenals de aanwezigheid van de andere aansluitingen. Displayport, HDMI, USB 3.0 en Ethernet zijn van de partij. Daarnaast wordt de ondersteuning van MST (daisy chain) als een aangename verrassing ervaren.

De meningen over het design lopen uiteen: de een vindt het wat saai, de ander noemt het strak. Het kantelbare scherm wordt als een fijne extra genoemd en ook de beperkt aanwezig schermranden vallen in positieve zin op. Of, zoals Rumpelstiltskin het stelt, het edge-to-edge design komt goed tot zijn recht. Minder zijn de testers te spreken over de helderheid en de resolutie van de Iiyama monitor. Die wordt over het algemeen als ‘flets’ getypeerd om er meteen bij te vermelden dat dit voor het werken met Excel sheets dan ook weer niet zoveel uitmaakt. De resolutie van 1920x1080 wordt als wat laag - maar gezien de prijs, de beoogde doelgroep en de aanwezige features niet als onoverkomelijk ervaren.

Samsung Portable SSD T7 Touch 1TB (Zwart)

Wat kun je allemaal melden over een draagbare harde schijf. Genoeg zo blijkt uit de ervaringen van de Tweakers-community leden. Die ervaringen zijn stuk voor stuk jubelend;

van de vier reviews die nu online staan geven drie testers vijf en een vier sterren aan de SSD T7 Touch van Samsung. Het gewicht (licht), de omvang (dun) en de uitstraling vallen positief op. De vingerafdrukscanner wordt genoemd als pluspunt waardoor eventuele gevoelige informatie extra beveiligd is. Gebruikers kunnen namelijk kiezen voor een combinatie van wachtwoord – en vingerafdrukbeveiliging.

De installatie bezorgde onze testers geen enkele kopzorgen, en ook over het geluid (‘nauwelijks aanwezig’) en ontstane warmte was men te spreken. Alleen Joep Doei bemerkte bij een bepaalde overdracht echt een onaangename warmteproductie. Hij is overigens de enige van de testers. De compatibiliteit met Windows, Mac en Android verdient volgens de testers een pluim en ook over de overdrachtssnelheid is iedereen zeer te spreken. Zeker ten opzichte van de T5 sata-ssd levert de T7 veel snellere en hogere prestaties. ‘Een betrouwbare en zeer snelle drive die de snelheid van een interne ssd overstijgt en het gemak van een externe draagbare opslag combineert’, aldus Henkenator86NL die verschillende benchmark tests draaide.

Eerdere reviews van Testfest-producten teruglezen?

Dit is nu toch echt het laatste artikel rondom de producten van Testfest 2020. Wil je de eerdere impressies van panelleden teruglezen? Dan kan dat hier.