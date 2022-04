Het Tweakers-karmasysteem - Hoe werkt het en hoe kan het beter?

Het is bijna zes jaar geleden dat de laatste update van het Tweakers-karmasysteem plaatsvond. Tijd om stil te staan bij de geschiedenis van dit systeem en tegelijk het gesprek aan te gaan over mogelijke toekomstplannen.

Diep in de krochten van onze git-repositories en behorend tot onze grootste bedrijfsgeheimen bevindt zich op Tweakers een complex, maar zorgvuldig uitgedokterd algoritme dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van zogeheten karmapunten. Het karmasysteem is erop gericht om royaal punten te schenken voor bijdragen op Tweakers die veel moeite kosten of die een hoge waardering hebben opgeleverd, maar beloont ook eenvoudigere acties.

Geschiedenis

Karma kent zijn oorsprong in het revolutionaire moderatiesysteem van Slashdot.org. Hiermee stelde Slashdot gebruikers in staat om zelf reacties op nieuwsberichten te modereren en daarmee trolls en flamebaits te onderscheiden van constructieve, informatieve en leuke reacties. Dat was in 1999, dus ver voordat buzzwords als web 2.0, user generated content en het sociale web in zwang raakten. In dit moderatiesysteem werd het begrip karma gebruikt om te aan te geven hoe positief of negatief de reacties van een gebruiker werden beoordeeld. Bij niet-tweakers is karma ook bekend uit het hindoeïsme en het boeddhisme, waar het begrip de fysieke en mentale acties van een individu omvat en de gevolgen hiervan voor het leven nu en voor volgende levens.

Moderatie op Slashdot.org

Als hardcore-tweaker herken je waarschijnlijk veel uit het bovenstaande. Het moderatiesysteem van Slashdot leverde in combinatie met slimme filtering en sortering een briljant resultaat op voor de leesbaarheid van de reacties, die toen nog in aantallen van honderden per bericht werden gepost. Zo’n goed idee kon niet ongemoeid gelaten worden en dus vond een op Slashdot geïnspireerd moderatie- en karmasysteem zijn weg naar Tweakers. In januari 2000 kondigde Tweakers-oprichter Femme de bouw van een nieuw reactiesysteem aan in een forumtopic en sindsdien is karma onderdeel van onze site.

Hoe werkt het eigenlijk?

Op Tweakers staat karma voor de totale waardering van je bijdragen aan ons platform. Denk aan reacties op artikelen en het plaatsen van forumposts. Ook productreviews, tips aan de redactie, verbeteringen van productspecificaties, frontpagemoderaties en het geven van een thumbs-up voor een forumpost van een medetweaker kunnen je punten opleveren.

Karmaranglijst van een onderwerp

De karmapunten vind je terug in je eigen profiel en die van andere gebruikers. Daarnaast is er een alltime-ranglijst op het profielenportal. De zichtbaarste vorm zijn de karmabadges die in reacties, forumposts en productreviews worden weergegeven bij tweakers die de meeste karmapunten hebben verzameld met een voor het desbetreffende item relevant onderwerp. Deze badges werden geïntroduceerd bij de laatste herziening van het karmasysteem in 2015. Badges zijn er in de smaken ‘karmakeizer’ voor de tweaker met de meeste karma voor een onderwerp en ‘karmakoning’ voor de tien tweakers die in totaal of in het afgelopen jaar de meeste karma bijeen hebben gesprokkeld. Zo worden per onderwerp maximaal twintig badges uitgedeeld, waarbij de voorwaarde geldt dat je minimaal 750 karmapunten op een onderwerp gescoord moet hebben om in aanmerking te komen voor een badge. Dit voorkomt dat iemand die toevallig iets post over een obscuur onderwerp, meteen op een keizerlijk schild wordt gehesen.

De onderwerpen waarvoor je badges kunt verdienen, zijn gekoppeld aan de taxonomische indeling van artikelen, producten en forumtopics. Deze indeling bestaat uit categorieën, merken, productseries en producten, en uit tags voor alle onderwerpen die niet tot de eerder genoemde typen behoren. Op die manier zijn er badges te verdienen voor alle onderwerpen die je op Tweakers kunt vinden.



Met karmapunten kun je niet alleen badges veroveren, maar ook speciale features ontsluiten in de Karmastore. Je kunt onder andere een fotoalbum, een weblog en custom CSS aanzetten als je genoeg karma hebt verzameld. Ook werken we aan de mogelijkheid om een Tweakers-abonnement met korting af te sluiten als je een bepaalde hoeveelheid karma hebt.

Denk mee over de toekomst van het karmasysteem

In de komende maanden willen we met een team gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de verdere ontwikkeling van het karmasysteem met het doel karma zinvoller en vooral leuker te maken. Daarom horen we graag hoe jullie als community het systeem ervaren, waar vernieuwing en verbetering nodig zijn en wat de meningen zijn over zaken als de karmabadges en Karmastore. Jullie nieuwe frisse ideeën zijn van harte welkom!

We hebben hiervoor een vragenlijst opgesteld, die je via de onderstaande knop kunt invullen. Ook kun je hierin aangeven of het je leuk lijkt om uitgenodigd te worden om mee te doen aan een digitale sessie met Saskia, Femme en het team. Daarbij gaan we met een aantal van jullie in gesprek over de toekomst van het karmasysteem.

Doe mee aan het onderzoek

