Carrière-homepage en nieuwe user-experiencedesigner - Development-iteratie #168

Onze developers hebben iteratie #168 opgeleverd. In deze iteratie introduceren we onder andere de Carrière-homepage en de nieuwe user-experiencedesigner.

Carrière-homepage

Met de introductie van Mijn ideale baan, de skills, en jouw werkervaring en opleidingen begint het Carrière-onderdeel van Tweakers vorm te krijgen. Daarom wordt het tijd voor een Carrière-homepage. Hier kun je alle onderdelen terugvinden die betrekking hebben op jouw carrière. Naast de genoemde ontwikkelingen en de vacaturelisting zit er nog meer in het vat, dus in de komende tijd wordt de Carrière-homepage steeds interessanter voor het ontwikkelen van jouw carrière op Tweakers.

Boostpunten

We hebben het geven van boostmoderaties uitgezet. Boostpunten zijn ooit geïntroduceerd om vooral +2-en +3-moderaties aan te moedigen. Wat we echter hebben gezien, is dat ze veelal worden misbruikt voor meningmodden. Daarmee doen ze meer kwaad dan goed en leek het ons, mede dankzij jullie feedback, verstandig deze mogelijkheid uit te zetten.

Nieuwe user-experiencedesigner

Vanaf deze maand is het productteam versterkt met een nieuwe ux-designer: @bozhoyo. Bozhan kwam acht jaar geleden uit Bulgarije naar Amsterdam en studeerde 'nieuwe media en digitale cultuur' aan de UvA. Na zijn studie werkte hij onder andere voor een start-up die aan Liberty Global werd verkocht en bij een bureau waar hij de digitale applicaties en ervaring ontwierp voor klanten als T-Mobile, Sony PlayStation en KPN.

Overig

Ook nieuw is de mogelijkheid om de eisen en verwachtingen van je ideale baan te resetten en ten slotte zijn de volgende bugfix(es) doorgevoerd: