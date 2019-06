Skills in je Tweakers-profiel - Development-iteratie #158

Onze developers hebben iteratie #158 opgeleverd. Daarin zitten een verandering van het profiel en stylingverbeteringen op de frontpage. Daarnaast hebben de developers een begin gemaakt met de custom-CSS-snippets.

Jouw skills in het profiel

Door de jaren heen hebben we veel feedback en aanvullingen gekregen op het tweakers-cv. En terecht, want dit is de plek waar je als tweaker inzage krijgt in de vaardigheden van andere tweakers en waar je natuurlijk kunt laten zien wat je zelf aan ervaring hebt. Het cv was hard toe aan een vernieuwing, de inhoud was verouderd en de gebruiksvriendelijkheid kon ook wel wat aandacht gebruiken.

In de afgelopen periode zijn we hier achter de schermen druk mee geweest. We zagen een aantal gebruikersproblemen in het Tweakers-cv: de reeks vaardigheden die je kon invullen was te beperkt, de vaardigheden die er stonden waren niet up-to-date, er was geen mogelijkheid om het niveau van de vaardigheden aan te geven en de mobiele weergave had gebreken.

Met een kleine groep gebruikers hebben we de problemen naar boven gehaald in de huidige manier van vaardigheden opgeven in het profiel en hebben we gezocht naar een manier om dit beter mogelijk te maken. Deze opgedane kennis leverde een eerste concept op, in de vorm van schetsen, die we tijdens de Developers Summit aan bezoekers hebben voorgelegd. Aan de hand van deze inzichten is een ontwerp gemaakt dat vervolgens bij een zestal tweakers is getoetst door middel van een usabilitytest.

Wat hebben we aangepast?

Via de invoervelden in je profiel kun je vaardigheden naar wens invoeren of selecteren vanuit de autosuggestie die verschijnt zodra je gaat typen. De suggesties worden gegeven aan de hand van skills die andere gebruikers hebben ingevoerd en de skills zoals we die kennen in Tweakers Elect. Als een skill nog niet bestaat in onze database, kun je deze zelf toevoegen door hem simpelweg in te vullen. De skills kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus om aan te geven in welke mate je deze vaardigheid bezit. Het hoogste niveau is Expert, daarna volgt Gevorderd en tot slot komt Beginner.

Natuurlijk willen we het jullie zo gemakkelijk mogelijk maken om de vaardigheden die je al in je cv had ingevuld, mee te nemen in de nieuwe versie. Hiervoor hebben we de ervaringen in besturingssystemen, hardwareplatforms, programmeertalen, en de professionele- en hobbymatige ervaring gemigreerd. We zijn alleen niet in staat om voor jullie te bepalen wat het niveau van de ingevoerde vaardigheden is, daarbij hebben we jullie hulp nodig. We hebben aangenomen dat je, als je een skill invoert, minimaal beginner bent en waarschijnlijk meer. Je bestaande skills hebben we daarom al vooraf ingevuld op beginnersniveau. Aan jullie de taak om vaardigheden van een upgrade te voorzien als je niveau hoger ligt dan dat van een beginner.

In het profiel zijn de skills, ook onderverdeeld in de drie verschillende niveaus, zichtbaar op de plaats waar het Tweakers-cv al stond. Ook hebben we met deze ontwikkeling de eerste stap gezet naar de integratie van Tweakers Elect in Tweakers. De vaardigheden die je in het profiel kunt invoeren, zijn gematcht met de vaardigheden die je in Tweakers Elect kunt invoeren.

Stylingverbeteringen

In deze iteratie hebben we wat puntjes op de i gezet wat de styling op de frontpage betreft. Achtergrondkleuren zijn aangepast, borders zijn verwijderd en ook de lijnen die de linker- en rechterkolom van elkaar scheidden, zijn weg. Het geeft de frontpage een rustiger en moderner uiterlijk.

Custom-css

Met dank aan input vanuit de community zijn we deze iteratie ook begonnen met de bouw van de aangekondigde custom-css-snippets. Dat is nog niet af. Er gaan nog wat iteraties overheen voordat het zover is, maar het begin is er en we houden jullie op de hoogte van de verdere voortgang.

Andere verbeteringen