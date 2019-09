Update profiel, prijsalerts en custom-css-snippets - Development-iteratie #164

Onze developers hebben iteratie #164 opgeleverd. In deze iteratie zijn de nodige wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd in de Tweakers-profielen. Daarnaast hebben we de prijsalerts en de custom-css-snippets verder ontwikkeld.

Skills, eisen en verwachtingen in je profiel

In juni namen we een belangrijke eerste stap in het samensmelten van het Tweakers CV en Tweakers Elect door het mogelijk te maken in je Tweakers-profiel aan te geven welke skills je hebt en op welk niveau. Ook werd het toen al mogelijk om aan te geven of een werkgever vanuit Tweakers Elect bij jou mocht solliciteren als hij een interessante baan voor je had. Wat nog ontbrak, was de mogelijkheid om in je profiel aan te geven wat je wensen en eisen zijn voor een nieuwe baan. Met de release van vandaag, maken we dat ook mogelijk.

Bij de ontwikkeling van Tweakers Elect werd ons al snel duidelijk dat de meeste it'ers geen gebrek hebben aan baanaanbiedingen. Sterker nog, it'ers worden hiermee overspoeld. En dat plaatst hen in de positie om aan te kunnen geven wanneer ze bereid zijn om in gesprek te gaan. De werkgever solliciteert bij de it'er.

Onder welke voorwaarden dat mag, kun je nu in je Tweakers-profiel aangeven: het soort contract, het aantal uur dat je wilt werken, de reistijd en al of niet thuiswerken. Misschien nog belangrijker is een aantal kritische vragen aan een potentiële werkgever die ervoor zorgen dat je geen onzinvoorstellen krijgt. Uiteraard zijn deze wensen en eisen alleen voor jou zichtbaar en bepaal je zelf of werkgevers dit anoniem mogen inzien en contact met je mogen opnemen. Andere gebruikers zien deze gegevens niet.

Verdere ontwikkeling prijsalerts

In eerdere iteraties hebben we verbeteringen doorgevoerd in de prijsalerts. Daarmee zijn we nu verdergegaan, op basis van usabilityonderzoek en feedback uit de community. Een eerste verbetering is dat we de grafiek van de prijsontwikkeling op de productpagina nu ook in de prijsalert-e-mail weergeven.

De tweede verbetering is dat het mogelijk is geworden om per product waarvoor een prijsalert actief is, aan te geven of je een prijsalert voor V&A wilt ontvangen. Voor sommige producten heb je wellicht ook interesse in tweedehands. Zowel vanuit de optie 'Prijs volgen' op de productpagina als vanuit het overzicht van je prijsalerts kun je nu aangeven of je een alert voor V&A wil ontvangen. Dat kon voorheen alleen op generiek niveau voor al je prijsalerts.

Verder sturen we nu ook opvolgende prijsalerts voor nieuwe producten nadat deze voor het eerst een prijsmelding hebben gekregen. Je kon al aangeven daarvan een melding te willen ontvangen. Nu zul je na die eerste prijsmelding ook vervolgmeldingen ontvangen bij significante prijsdalingen van het product.

Aangezien het sindskort ook mogelijk is om een prijsalert in te stellen op de mobiele productpagina, was het niet langer nodig om dat ook nog via de wenslijstpop-up beschikbaar te houden. Daar hebben we 'Prijs volgen' dus verwijderd. Technisch is er daarmee ook geen relatie meer tussen de wenslijst en de prijsalerts.

Ten slotte hebben we wat kleine dingen gefikst; de icoontjes voor levertijd zijn bijgewerkt, er is een icoontje voor de preorderstatus toegevoegd en op de wenslijst hebben we de prijsweergave van een prijsalert weggehaald.

Custom-css-snippets

In deze sprint hebben we weer goede vooruitgang geboekt met de custom-css-snippets. We hebben functionaliteit gebouwd om snippets te zoeken en ook is gewerkt aan het beheer van de snippets. We naderen een eerste release van de nieuwe custom-css-snippetsfeature.