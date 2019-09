Openen Azure-stack voor VMware is kans om weer eigenaar te worden van data

Outsourcing en de cloud brachten de eenvoud in it niet terug, maar nu kunnen bedrijven de regie over hun data en workloads weer in eigen hand nemen. Met VMware in Azure creëren it-organisaties een generieke, vloeibare omgeving waarin ze workloads probleemloos tussen clouds en lokale systemen kunnen bewegen. Het voordeel is dat de datastructuur hetzelfde blijft, je bent er immers eigenaar van

Ooit bracht de cloud de eenvoud van het mainframemodel van de jaren zeventig terug. Het data- en applicatielandschap werd weer overzichtelijk, maar inmiddels is die eenvoud weer verdwenen door de opkomst van multicloud. De mogelijkheid om met VMware workloads zowel lokaal als in de publieke cloud te draaien, biedt een nieuwe oplossing. Dit kan onder meer met Google, AWS en binnenkort ook in Azure, maar dan moeten bedrijven wel datacentrischer gaan denken. Op het evenement Stacks, Racks & Ribs op 30 oktober gaat IT creation, Titanium Partner van Dell Technologies, graag met tweakers in gesprek over datacentrisch denken en hybrid cloud.

Vrijheid leidde tot wildgroei aan datamodellen

Wat is er precies aan de hand? Hans Timmerman, cto van Dell Technologies in Nederland, spreekt over een ontwikkeling die zich in een cirkel heeft voltrokken. "Het begon ooit met het mainframe, wat een ontzettend datacentrisch it-model is; alles staat op één plek. Eigenlijk werkte dat perfect, maar het was ook een starre omgeving. Als antwoord daarop kwam in de jaren tachtig het client-servermodel. Elke afdeling kon op een server eigen apps draaien. Die vrijheid vonden we fantastisch. Ongemerkt gebeurde het echter ook dat elke applicatie een eigen datamodel had, waardoor applicaties niet met elkaar konden samenwerken. Met het verschijnen van grote enterpriseapplicaties, zoals erp- en crm-systemen, ontstonden enorme applicatielandschappen, met data die op veel plekken telkens op verschillende manieren waren opgeslagen. Heel inefficiënt natuurlijk."

Als het datamodel maar overal hetzelfde is Als reactie op de ontstane diffusie gingen veel bedrijven aan het begin van deze eeuw outsourcen met de gedachte: laat de leverancier het maar oplossen. Vanaf de jaren 2010 deed het verschijnsel cloud in veel organisaties zijn intrede. "Daardoor kregen we weer alle data en applicaties bij elkaar, een beetje zoals het geval was met de mainframes. Daarom was cloud ook zo'n succes, maar inmiddels gebruiken de meeste organisaties zo'n zes tot tien cloudleveranciers. Alles staat weer op verschillende plekken, met verschillende datamodellen. We creëren in de cloud precies dezelfde datadiffusie als we eerder al deden." Daarom stelt Timmerman dat organisaties de regie moeten nemen over hun data. "Anders kun je niet efficiënt een multicloudomgeving hanteren."

De verwachting was dat de cloud de infrastructuur zou vereenvoudigen. De praktijk blijkt anders.

Opkomst van nieuwe standaarden

Eigenaar worden van data als gebruiker van informatiediensten betekent leveranciers toegang verlenen tot een centrale dataset. Deze kan overal staan: lokaal of bij een cloudprovider. "Als het datamodel maar overal hetzelfde is." Dit is mogelijk door het ontstaan van een aantal standaarden in de publieke cloud. "Microsoft met Azure is redelijk standaard geworden, evenals AWS. Google heeft een positie veroverd, vooral door Kubernetes, en we zien IBM als grote speler." Aan de privatecloudkant geldt VMware als standaard. Bedrijven draaien hun workloads op een virtual machine en draaien deze, met Cloud Foundry als standaard, even eenvoudig lokaal als in een hyper converged omgeving in een public cloud.

Het beheren van een hybridcloudomgeving is nog aantrekkelijker sinds Microsoft in mei aankondigde dat klanten in het vierde kwartaal van dit jaar hun VMware-workloads in Azure kunnen draaien. Bedrijven kunnen dus straks een lokale VMware-omgeving hebben en deze óók centraal bij Microsoft in de publieke cloud laten draaien. "Het voordeel is dat de datastructuur hetzelfde blijft; je bent er immers eigenaar van. Je hoeft je bijvoorbeeld geen zorgen maken of data compliant is, waar deze ook draait. Met de vijf standaarden - Azure, AWS, Google, IBM en VMware - maakt het niet meer uit welke omgeving je gebruikt voor je data. Je creëert als het ware een vloeibare omgeving die morgen weer anders kan zijn dan vandaag. Met de publieke cloud als verlengstuk van je lokale omgeving, maar dan pay-as-you-use.

Het dashboard van de Azure Stack

Cloud gemanaged als on-premise

De Azure-api voor VMWare is in wezen je eigen op Microsoft gebaseerde hybridcloudinfrastructuur. Vooral voor organisaties die al met Azure werken, zal de nieuwe mogelijkheid interessant zijn, denkt Terry Storey, global lead Azure Stack voor Dell. "Met deze dienst kunnen klanten VMs draaien met dezelfde tools als hun fysieke vSAN-cluster, met een hoge beschikbaarheid en disaster recovery. Het staat bij Microsoft, maar wordt gemanaged alsof het on-premise is." Vooral wet- en regelgeving zal daarbij een overweging zijn voor enterprisegebruikers. "Zeker voor grotere, internationale bedrijven met een complexe bedrijfsvoering speelt dit altijd, vooral als het gaat om persoonsgegevens. Daardoor willen ze meer controle over waar ze hun data plaatsen, en hoe ze deze monitoren en managen."

Storey wijst op het gegeven dat Microsoft heeft aangekondigd VMware in private clouds in Azure te gaan ondersteunen, samen met clouddienstverleners Virtustream en Cloudsimple. Dit creëert nog meer goede hybridcloudmogelijkheden, wat de sleutel is tot meer data-eigenaarschap en een efficiëntere bedrijfsvoering. "Als je het operationele beheer van multicloud inricht als hybrid cloud, voorkom je nieuwe operationele silo's. Verschillende typen cloud zijn nodig, beheerd op een generieke manier. Daarom is hybrid cloud zo interessant. Hierdoor kun je databeslissingen nemen op basis van wezenlijke argumenten, zoals wetgeving, beschikbaarheid, latency, security enzovoort."

