Blijvend sturen van prijsalerts actief - Development-iteratie #159

Onze developers hebben iteratie #159 opgeleverd. Daarin zitten het blijvend versturen van prijsalerts, de restyling van alle knoppen en het uitlichten van gebruikersreviews op de frontpage. Daarnaast is vorige week het Tweakers-cv vervangen door skills en is de technische basis gelegd voor custom-css-snippets.

Blijvend sturen van prijsalerts

In de afgelopen iteraties zijn we bezig geweest met het verbeteren van de prijsalerts. Tot nu toe werden de notificaties eenmalig verstuurd, bij het bereiken van de door jou ingestelde prijs. Vanaf nu wordt bij elke significante daling van de prijs opnieuw een notificatie verstuurd. Significantie komt neer op een daling van minstens vijf procent bij lage prijzen en één procent bij hoge prijzen. Dit percentage loopt tussen de 150 en 250 euro scherp af van die vijf naar één procent.

Onderaan de e-mail die je ontvangt, en op de wenslijst in je profiel zie je de prijs staan op basis waarvan je een volgende notificatie zult ontvangen. Uiteraard kun je die prijsgrens dan zelf weer aanpassen.

Deze aanpassing hebben we een maand lang getest met een groep gebruikers die zich hiervoor konden aanmelden na een oproep in de .plan van iteratie #156. Na positieve feedback uit de testgroep hebben we besloten het vrij te geven. We zullen dit nog doorontwikkelen met de aanvullende feedback die we uit de testgroep hebben ontvangen.

Restyling van de knoppen

Na de release van de frontpage hebben jullie al kennis kunnen maken met de vernieuwde knoppen. De nieuwe styling gebruikt een blauwe tint die in lijn is met onze linkkleur. We hebben het aantal verschillende soorten knoppen teruggebracht voor meer eenvoud en consistentie.

De nieuwe styling werd tot dusver alleen op de frontpage gebruikt. In de vorige iteratie zijn we begonnen de knoppen elders op de site te veranderen naar de nieuwe stijl. Mede door de omvang van Tweakers was het een behoorlijke klus om alles door te lopen en te kijken of de knoppen goed zijn aangepast aan de nieuwe styling. Mocht je nog onverhoopt problematische knoppen tegenkomen, dan kun je dit melden in dit feedbacktopic. Laat dan een link naar de desbetreffende pagina en zo mogelijk een screenshot achter en kijk ook of jouw 'bugje' nog niet gemeld is. Onder de melders verloten we één Mako Driver Kit.

Uitlichten van gebruikersreviews

Eveneens in het verlengde van de vernieuwing van de frontpage hebben we in deze iteratie de gebruikersreviews aangepast aan de nieuwe vormgeving. Op de desktop worden de gebruikersreviews nu getoond in de rechterkolom en niet meer onderaan de pagina.

Skills in je Tweakers-profiel

Tijdens deze sprint hebben we ook een aanpassing in het profiel gereleased: het Tweakers-cv is vervangen door skills.

Het is nu mogelijk om via invoervelden en autosuggestie vaardigheden in te voeren die jij bezit, deze skills kun je indelen in drie verschillende niveaus: beginner, gevorderd en expert. Heb je jouw profiel nog niet up-to-date gemaakt? Doe dat dan via de instellingen van je profiel. Verdere details over de release staan in de releasenotes van iteratie #158.

Custom-css

In de vorige .plan hebben we gemeld dat we een begin hebben gemaakt met de bouw van de aangekondigde custom-css-snippets. In deze iteratie hebben we daar verder aan gewerkt en is de technische basis gelegd. In de komende iteraties gaan we verder met de ontwikkeling hiervan. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.