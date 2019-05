Prijsdalingen en -alerts - Development-iteratie #156

Onze developers hebben iteratie #156 opgeleverd, met daarin een upgrade van de prijsdalingen in de Pricewatch en verbeteringen in de prijsalerts.

Upgrade prijsdalingen

In augustus 2016 hebben we de Pricewatch Prijsdalingen geïntroduceerd. Deze pagina kan je zelf naar wens inrichten om de beste deal te vinden die aan jouw eisen voldoet. Zo kan je onder andere de categorie aanpassen, de daling in procenten of euro's bijstellen en de range van de prijshistorie aanpassen.

De prijsdalingen-pagina wordt tijdens acties van webwinkels veel bezocht en daarom vonden we het tijd worden om deze pagina een styling-upgrade te geven. We hebben onder andere de reviewscore van producten toegevoegd, de prijs beter te scannen gemaakt en kleine stylingverbeteringen doorgevoerd.

Prijsalert-verbeteringen

Ook zijn we begonnen aan het verbeteren van prijsalerts. Prijsalerts worden momenteel nog eenmalig verstuurd op basis van de door jou ingestelde prijs. Dat gaan we veranderen en voor die verandering hebben we deze iteratie de basis gelegd. We gaan in de toekomst bij prijsdalingen niet meer eenmalig, maar continu een notificatie sturen. Je hoeft dan niet meer telkens handmatig een nieuwe prijsalert in te stellen, maar ontvangt bij elke significante daling van de prijs opnieuw een notificatie.

Dit is nog niet actief voor iedereen; we testen deze aanpassing eerst met een groep testgebruikers. Heb jij prijsalerts actief en wil je hieraan meedoen? Stuur dan een persoonlijk bericht naar ikloon om toegevoegd te worden aan de groep testgebruikers.

Wel al voor iedereen zichtbaar is een aanpassing op de wenslijstpagina; hier hebben we het makkelijker gemaakt om prijsalerts te verwijderen.

Andere verbeteringen