Belsimpel geeft je de kans om de Motorola One Vision te reviewen en te winnen

‘Oudgediende’ Motorola loopt al negentig jaar mee en is verantwoordelijk voor veel technologische innovaties die tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld zijn. Met de nieuwe Motorola One Vision laat het bedrijf zien de tijdgeest nog altijd fijntjes aan te voelen. De nieuwe smartphone blaakt van vertrouwen, met high-end specs in een betaalbare prijsklasse. Zo heeft de Motorola One Vision een 48-megapixelcamera die gebruikmaakt van Quad Pixel-technologie in combinatie met een 5-megapixelcamera, een filmisch 21:9-scherm, en een accu die een hele dag meegaat en extra snel wordt opgeladen.

Quad Pixel en AI

De Motorola One Vision heeft een CinemaVision-full-hd+-scherm van 6,3" met een beeldverhouding van 21:9. Daardoor ligt hij niet alleen prettig in de hand, maar is hij ook zeer geschikt voor het bekijken van films en voor gaming. De nieuwe smartphone heeft een 48-megapixelcamerasensor met Quad Pixel-technologie. De lichtgevoeligheid van deze sensor is vier keer zo groot door vier pixels tot één grote pixel van 1,6µm te combineren. De 48-megapixelcamera beschikt verder over optische beeldstabilisatie en een nieuwe Night Vision-modus, waarmee ook bij weinig licht goed belichte foto’s worden gemaakt. De selfiecamera heeft 25 megapixels.

De Motorola One Vision huisvest camerafuncties die worden aangedreven door deeplearningalgoritmes van de octacoreprocessor. De nieuwe portretverlichting gebruikt deze AI onder andere om lichteffecten toe te voegen aan gezichten en betere composities te adviseren. De smartphone heeft met 128GB genoeg opslagruimte voor het vastleggen van foto’s. Bovendien kun je met een optionele micro-sd-kaart nog eens 512GB extra opslag realiseren.

De hele dag door veilig

De Motorola One Vision is voorzien van Android One; er zijn dus geen extra applicaties voorgeïnstalleerd die onnodig ruimte innemen. Bovendien hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over beveiliging, want Google brengt gedurende drie jaar op regelmatige basis updates uit voor dit toestel. Daarnaast krijg je met dit toestel altijd als eerste de nieuwste versie van Android voorgeschoteld. Snel zonder juice komt de smartphone niet te zitten. Bij normaal, gemiddeld gebruik gaat de 3500mAh-accu een volledige dag mee op één lading. Laden gaat vliegensvlug dankzij TurboPower, waarmee de smartphone na een kwartier opladen weer klaar is voor zeven uur gebruik.

Driemaal kans maken op de Motorola One Vision

Belsimpel is blij met de Motorola One Vision en organiseert samen met Tweakers een bijzondere actie. Belsimpel geeft maar liefst drie tweakers de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe smartphone. De drie namen die uit de hoge hoed worden gevist om het toestel te testen, mogen de nieuwe smartphone na het reviewen bovendien houden! Wil je kans maken op de nieuwe Motorola One Vision én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Wil jij de Motorola One Vision reviewen en winnen? Poll Ja, ik wil de Motorola One Vision reviewen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

