Tweakers aan het werk: ‘Een motivatiebrief interesseert me niet’

Harald Agterhuis is hr-manager bij softwareontwikkelaar Finalist en loopt al 25 jaar mee als it-recruiter. 'Na afloop van het gesprek beslissen we in vijf minuten of de kandidaat een aanbieding krijgt.'

Harald Agterhuis Leeftijd: 50

Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: hbo personeel & arbeid

Werkervaring: > 25 jaar in recruitment

Werkgever: Finalist

Functie: hr-manager digital practice

Uren per week: 40+

Werklocatie: Rotterdam

Reistijd: 60 minuten

It'ers klagen vaak over ongeïnteresseerde recruiters die niet snappen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Herken je dat?

‘Zeer zeker, bij een tekort aan it'ers komen er veel nieuwe recruiters op de markt om mensen te zoeken. Zij moeten het vak met de bijbehorende termen en begrippen vaak nog leren. Veel van die nieuwe recruiters snappen bijvoorbeeld het verschil niet tussen Java en JavaScript. Of ze vragen om tien jaar ervaring met een taal die pas drie jaar bestaat. Goede it'ers worden dagelijks bestookt met aanvragen van recruiters en ik kan me voorstellen dat ze daar bot op reageren, want anders hebben ze er een dagtaak aan om iedereen te woord te staan.’



Hoe moeilijk is het om goede mensen te vinden?

‘Het is op zich niet moeilijk om goede mensen te vinden; het probleem is dat ze al een baan hebben en dat ze dan gemotiveerd moeten worden om te switchen. Er is gewoon een tekort. In Nederland komen elk jaar 1.500 studenten van it-opleidingen af, terwijl er werk is voor 30.000. Mijn probleem daarnaast is dat ik Nederlandstalige mensen zoek. Onze klanten zitten vooral in de zorg-en-zekerheidssector en communiceren in het Nederlands, dus bijvoorbeeld Jira-tickets zijn in het Nederlands. We concurreren nauwelijks op de internationale arbeidsmarkt en als we dan toch buitenlandse programmeurs aannemen, moeten ze eerst een cursus Nederlands volgen aan de VU.’



Waar let je op bij sollicitaties?

‘Mijn taak is het lokaliseren van talent en hen te interesseren voor een gesprek. Voordat ik hen uitnodig, heb ik al gecheckt of ze de juiste opleiding hebben en of ze ervaring hebben in vergelijkbare projecten. Ik zorg ervoor dat bij het gesprek een technical principal en een businessunitmanager aanwezig zijn. Ik ben meer het smeeroliemannetje dat voor snelheid in het proces moet zorgen. De technical principal gaat de diepte in op de technische onderwerpen en controleert de kennis van de kandidaat. De manager kijkt of de kandidaat in het team past en ik vorm een oordeel over gedrag en houding. Na afloop beslissen we met ons drieën in vijf minuten of de kandidaat een aanbieding krijgt. Die krijgt hij of zij dan ook direct te horen en het aanbod wordt de volgende dag per mail bevestigd.’



Is een motivatiebrief belangrijk? Zo ja, wat moet daar vooral wel en niet in staan?

‘Een motivatiebrief interesseert me niet. Voor mij is het gesprek belangrijk. Hoe kijkt iemand uit zijn ogen en op welke projecten is hij trots.’



Wat moet je juist wel of niet op je cv zetten?

‘Ik kijk naar cv’s, maar ook altijd naar het LinkedIn-profiel, Github-profiel en soms Facebook. In het gesprek proberen we erachter te komen of de kandidaat alleen geroken heeft aan de technologie die hij in zijn cv noemt, of dat hij er ook echt wat mee heeft gedaan. Liegen in je cv is echt not done en zelf vind ik taalfouten ook niet acceptabel. Als je niet kunt spellen, laat je tekst dan even nakijken. Ik ben zelf dyslectisch, dus ik weet hoe het is.’



Wijzen jullie in deze heel krappe markt ook weleens een kandidaat af?

‘Komt zeker voor. De technische kennis kan fantastisch zijn, maar als in het gesprek blijkt dat iemand niet in het team past, gaat het feest niet door.’



Welke factor telt het meest bij de kandidaten die jij spreekt: salaris, werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden of iets anders?

‘Mensen kiezen voor ons vanwege de werk-privébalans. Dat ze bijvoorbeeld 32 uur per week kunnen werken als ze dat willen. Dat ze niet om 6.00 ’s ochtends een conferencecall hebben met India en ’s avonds nog een keer moeten inloggen voor overleg met collega’s aan de oostkust van de VS. Af en toe wordt er wel overgewerkt, maar dat wordt dan altijd gecompenseerd met tijd voor tijd. Medewerkers die wat langer meelopen, kunnen invloed uitoefenen op de technische stack die we gebruiken, en meebeslissen op welke projecten ze met wie worden ingezet. De menselijke maat in dit bedrijf wordt gewaardeerd, krijgen we te horen van onze techneuten. Waarom zouden ze voor een paar honderd euro per maand meer overstappen naar een organisatie waarin ze veel meer stress zullen ervaren.’

De favorieten van Harald Favoriete apps: Copper, een crm-app in de Google ecosfeer. Quora, om snel veel kennis te vergaren en Tweetdeck om te twitteren

Favoriete sites: Ik lees veel via mijn rss-reader Feedly

Favoriete serie: Altered Carbon, een fantastische sf-serie

Favoriete gadgets: Ik wissel vaak van telefoon. Nu heb ik de kleinste Android-smartphone die ik kon vinden: de Atom. Daarnaast gebruik ik een Gemini-pda op Android en ik overweeg ongezien een Pixelbook te kopen die misschien in mei wordt gepresenteerd, of niet. En ik lees boeken op een Kobo-reader.

Favoriete muziek: Oude grunge, en Rammstein in de sportschool.

Wat is jouw advies aan werknemers die om opslag willen vragen?

‘Ga eerst eens kijken hoe je het doet ten opzichte van collega’s. Als hij opslag krijgt, waarom jij dan niet? Trek vervolgens de stoute schoenen aan en vraag het gewoon. Je moet natuurlijk wel zeker weten dat je je targets hebt gehaald en kwalitatief goed werk hebt afgeleverd. Kijk niet alleen naar de geldelijke beloning, maar vraag jezelf ook af wat het bedrijf in de komende jaren gaat doen. Loopt jouw verhaal parallel met dat van het bedrijf en welke carrièrestappen zitten er dan voor jou in?’

