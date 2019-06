Tweakers aan het werk: ‘Sfeer is voor mij essentieel’

Carin Zevenbergen heeft een brede achtergrond: ze heeft in loondienst en als zelfstandige gewerkt voor multinationals, non-profit en (semi-)overheid organisaties, maar ook voor kleinschalige bedrijven. En dat in verschillende rollen, van functioneel SharePoint-consultant tot iOS-developer en online redacteur. ‘Sfeer is voor mij essentieel.’

Wat doe je nu precies?

‘Ik werk af en aan als freelance consultant. De afgelopen jaren heb ik in loondienst bij Uselab gewerkt, waar ik voornamelijk web- en appdevelopment deed.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Ik bewonder altijd de mensen om mij heen. Dat is de reden waarom ik toch weer in loondienst ben gegaan. Ik vind het heel leuk om mensen beter te leren kennen, en vooral de mensen achter de collega’s. Ik heb juist behoefte aan een hechte band met collega’s.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Nu werk ik bij een klein bedrijf, dus daar kan dat niet echt. Ik zou ook niet bij een bedrijf willen werken waar mensen de kantjes ervan af lopen. Werk is heel belangrijk voor mij. Op de schaal van graag willen werken tot zo min mogelijk doen, zit ik aan de extreme kant: ik doe weinig liever dan werken. Ik heb zelfs moeite met vakanties. En ik werk het liefst met collega’s die dezelfde gedrevenheid hebben.’

Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘Niet, eigenlijk. Iedereen heeft zijn of haar eigen sterke eigenschappen en we vullen elkaar juist aan. Ik geloof er wel in dat je beter wordt van onderlinge concurrentie. Niet vanuit het idee om beter te zijn dan een collega, maar juist als stimulans om jezelf te blijven ontwikkelen en je kennis uit te breiden.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Waar ik nu werk is dat niet direct het geval. Toen ik bij grote multinationals werkte, waren er wel typisch Amerikaanse jaarlijkse promotie- en reviewrondes. Die race naar meer, en die druk die in het hele bedrijf heerste, mis ik nu stiekem wel eens. Maar anderzijds is het ook wel fijn om die druk niet meer te hebben. Ik heb liever heel leuk werk voor wat minder geld, dan stom werk voor heel veel geld.’

Is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Helemaal niet. Ik begrijp dat wel maar vind het soms wel jammer. Als ik kijk naar wat ik nu doe, daar had ik m’n masterdiploma echt niet voor nodig gehad. Dat vind ik ergens wel zonde van alle moeite die ik ervoor heb gedaan.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Ik heb veel als externe kracht bij grote multinationals gezeten als consultant. Met het werk, en de soft skills die daarbij horen, is m’n huidige werkgever niet echt bekend. Soms mis ik het wel een beetje. Als ik het graag weer wil doen, pak ik het freelancen weer op. Maar niet meer fulltime alles zelf doen, echt alleen maar adviseren.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Ja, nu ik in loondienst werk is alles bekend en inzichtelijk. Als freelancer verschilde het heel erg per opdrachtgever. Soms paste ik m’n tarief aan als het echt een heel leuke opdracht was. Maar dan moet het ook wel om de hoek liggen en voor langere tijd zijn.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Het is bij mij altijd vanzelf gegaan. Bij m’n vorige werkgevers was het afhankelijk van individuele en bedrijfsprestaties en dan kreeg je een bepaald percentage erbij. Bij de overheid ging ik ieder jaar gewoon een trede omhoog. Ik heb nooit onderhandeld over m’n salaris, nu ik erover nadenk. Als freelancer ook niet. Het boeit me eigenlijk niet zo, hoeveel ik precies verdien. Ik zoek ik leuke opdrachten uit en dan pas kijk ik welk tarief de opdrachtgever biedt. Het is ja of nee.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Dat zie je in andere vacatures, in het forumtopic op Tweakers en bespreek je met mensen om je heen. Met collega’s zit er wel een verschil in hoe erover gepraat wordt, dat hangt ook af van de bedrijfscultuur. Als de salarisschalen en -indelingen bekend zijn, wordt er veel opener over gesproken dan bij bedrijven waar dat niet het geval is. Daar is het nog een taboe.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Voor mij toch wel de sfeer. Dat is echt essentieel. Voor mij is dat ook belangrijker dan of het wel leuk werk is. Ik doe liever iets minder leuk werk in een heel leuke sfeer, dan heel leuk werk in een minder leuke sfeer. De locatie en omgeving waarin je werkt vind ik ook heel belangrijk. Zeker als dat geen standaard kantooromgeving is. Ik heb een tijd als externe in het Rijksmuseum gewerkt. Dan was het af en toe nodig om in het restauratieatelier mee te kijken, om de werkprocessen uit m’n flowdiagrammen in het echt te zien, dat was wel erg gaaf. En ik mocht bij de opening van het Rijksmuseum zijn. Liep ik daar als externe tussen alle medewerkers naar de Nachtwachtzaal, achter de Koningin.’

Wat vind je van de salarisinschatting die Tweakers Elect van jou heeft gemaakt?

‘Die klopte, maar gaf wel een vrij grote range aan. Misschien omdat ik veel verschillende dingen heb gedaan.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat 1 op de 4 IT’ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Niet echt eigenlijk. Het is altijd m’n eigen keuze geweest om te switchen. Ik wilde bijvoorbeeld verder kijken dan SharePoint. Maar bij de werkgever waar ik dat nog deed, had ik het heel erg naar m’n zin en wilde ik eigenlijk niet weg. Uiteindelijk ben ik tien jaar met SharePoint bezig geweest, terwijl ik het de laatste jaren niet meer echt leuk vond. Maar die comfortzone, van leuke collega’s en een fijne sfeer, vond ik belangrijker.’

