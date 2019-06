Tweakers aan het werk – ‘Waarom zo de focus op salaris?'

Tweaker Stijnos1991 vroeg zich bij een eerder artikel in deze serie af waarom de focus in de interviews zo op salaris ligt. Wij vroegen hem wat er volgens hem dan wél toe doet. ‘Ik wil echt een waardevolle bijdrage leveren.’

Profiel Stijnos1991 Naam: Stijnos1991

Leeftijd: 27

Woonplaats: Leiden

Opleiding: Master ICT in Business (Leiden University), Business IT & Management (HvA)

Werkervaring: 4 jaar

Werkgever/branche: Rijksoverheid / cybersecurity

Functie: Trainee / SOC-analist

Werklocatie: Den Haag

Uren per week: 40 uur

Reistijd: 30 minuten deur tot deur

Wat doe je precies?

‘Ik volg nu bijna een jaar het ict-traineeship van de Rijksoverheid. Momenteel werk ik bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar ik het netwerkverkeer analyseer als Security Operations Center (SOC)-analist. En hiervoor zat ik bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), waar ik bezig was met het optimaliseren van de bedrijfskundige processen. Ik focus me dus voornamelijk op cybersecurity.’

Waarom heb je voor een traineeship gekozen?

‘Ik heb een wat langere studieperiode gehad, en ik wilde niet direct de harde overstap naar één vaste baan. Voor mij is een traineeship een overgangsperiode tussen studie en werk.

‘Na acht maanden switch je van werkplek, en uiteindelijk kom je op drie plekken te zitten. Je kunt zelf kiezen wat je ongeveer gaat doen: wil je liever bedrijfskundig bezig zijn, of juist heel technisch? Verder zijn er veel opleidingsdagen en kun je veel cursussen volgen. Je kunt alle kanten op: heel breed, maar ook echt de diepte in.’

Je reageerde op een eerder artikel met de opmerking: ‘Waarom zo de focus op salaris? Er is zoveel dat belangrijker is in je werk!’ Wat bedoel je daarmee?

‘Een groot cursus- en trainingsaanbod is voor mij belangrijk, zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Maar misschien het belangrijkste voor mij is dat je met je werk een waardevolle bijdrage levert. Een stukje zingeving dus. Bij het NCSC draag je daadwerkelijk iets bij aan de online veiligheid van Nederland, dat vind ik heel tof. Een standaard it-consultancybedrijf waar het simpelweg draait om geld verdienen, trekt mij veel minder.’

‘Verder vind ik innovatieve en vooruitstrevende projecten leuk om te doen. Waar je creatief mee aan de slag kunt gaan, maar waar je tegelijkertijd ook de vrijheid krijgt om fouten te maken zonder direct afgestraft te worden. Daar leer je veel van. Die flexibiliteit, ook op het gebied van thuis mogen werken, is voor mij belangrijk.’

Speelt geld dan helemaal geen rol voor jou?

‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Uiteraard wil je veel geld verdienen, maar het moet ook wel een leuke baan zijn. Ik vind het dom als je werk alleen maar om het geld zou doen. Het gaat om het totaalplaatje: zingeving, salaris, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, flexibiliteit. Daar moet een juiste balans in zijn. Uiteindelijk draait het erom dat je volgens je eigen standaard rond kunt komen. Ik zou voor een hongerloontje geen werk gaan doen dat wel enorm leuk is. Er is wel een ondergrens.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Ik heb veel aan mijn traineegenoten: ze zitten in hetzelfde traject en je kunt met hen altijd overleggen. Daarnaast krijg je ook een mentor toegewezen, dat is een hooggeplaatst iemand binnen de Rijksoverheid, meestal een cio of ciso. Je kunt op hoog niveau sparren met iemand met veel ervaring, over werk en je carrière. Dat waardeer ik enorm.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘In principe voldoet iedereen aan de toelatingseisen van het traineeship. Maar je merkt bij sommigen wel dat ze iets minder feeling met it hebben, of dat er verschillen zijn in de parate it-kennis. Dan vraag ik me wel eens af, “zit je hier wel op de juiste plek?”

‘Het voordeel aan het traineeship is de breedte. Programmeur, projectmanager, voor iedereen is er wel iets te vinden. Bij de toelatingseisen wordt ook alleen gevraagd naar affiniteit met it. Een studie in it is niet nodig, maar is wel een pré. De Rijksoverheid is zo breed, je kunt overal terecht.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Bij mijn eerste werkplek, het NCSC, was ik bezig met het in kaart brengen en opstellen van procesbeschrijvingen: meer bedrijfskundig werk. Dan heb je direct dat label aan je hangen, terwijl ik juist meer van de technische kant ben. Dat doe ik nu bij de tweede werkplek, dus daar zit ik beter op m’n plek.’

De favorieten van Stijnos1991 Favoriete apps: KeePass, WhatsApp, Blockfolio

Favoriete websites: Tweakers, Security.nl, GeenStijl

Favoriete gear: Samsung Galaxy S8 (‘Ooit gewonnen bij een Tweakers-event’) en de EdgeRouter van Ubiquiti

Favoriete film: The Avengers: Endgame. ‘Gewoon epic’

Favoriete muziek: Salsa

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Als ik het ergens niet naar mijn zin heb, ligt dat meestal aan de sfeer. En het moet wel een leuke baan zijn. Hoe je het merkt als het niet leuk is? Als je niet met plezier naar je werk gaat, je heel moe bent en ook moe thuiskomt, en eigenlijk met tegenzin je bed uitkomt ’s ochtends. Ik heb ooit gewerkt bij een callcenter: verschrikkelijk werk, maar het betaalde goed. Na een half jaar was ik er helemaal klaar mee en ben ik iets anders gaan doen.’

Wat vind je van de salarisinschatting die Elect van jou heeft gemaakt?

‘De inschatting was echt veel hoger dan ik had verwacht. Volgens de tool was ik 60.000 tot 70.000 euro waard, terwijl ik nu ongeveer de helft verdien. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat precies komt. Misschien is het omdat ik nog een traineeship volg en een schaal lager zit dan mensen die in vaste dienst zijn.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat 1 op de 4 it'ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Ik ben voorlopig niet van plan om hier weg te gaan. Er zijn binnen de Rijksoverheid zoveel kansen en doorgroeimogelijkheden. Maar ik zou ook niet m’n hele leven bij de overheid willen blijven. Het lijkt me ook heel gaaf om bij een grote techgigant te werken. Sowieso is het goed om ook in de commerciële wereld ervaring op te doen. Maar voor nu zit ik hier nog prima!’

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar een advertorial. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen, daar zullen collega's aanwezig zijn om jouw vragen en/of opmerkingen te bespreken/beantwoorden.