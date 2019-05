Tweakers aan het werk - Bob's baas vond hem waardevoller dan hij zelf dacht.

Hoe bepaal je wat je waard bent? In deze serie praten we met it'ers over salaris, prestaties, verschillen tussen collega’s en over de aanbiedingen die werkgevers doen. Bob heeft een baas die zijn kwaliteiten beter kon schatten dan hijzelf.

Wat doe je precies?

‘Ik ben als securityconsultant gedetacheerd bij een grote bank in de rol van senior projectmanager. Daar ben ik verantwoordelijk voor verbetering van processen in het Security Operations Center, diverse activiteiten rondom securitytesting en het opleiden van medewerkers, een heel breed palet dus.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Van een vorige manager vond ik zijn manier van leidinggeven heel goed. Erg op de mens gericht. Daar focus ik ook op. Mensen zijn belangrijker dan de implementatie van een tool.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Er zijn altijd collega’s die binnenkomen om een boterham te verdienen, maar niet echt proberen hun omgeving beter te maken. Ik heb weleens een netwerkbeheerder meegemaakt die letterlijk de telefoon niet opnam terwijl hij on-call was. Dan wordt er dus iemand anders uit zijn bed gebeld die er niet op gerekend had. Dat kan niet. Daar probeer ik wel op te coachen.’

Waaraan zie je of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Ik probeer mezelf niet te veel te vergelijken met collega’s; dat mogen anderen doen. Maar als zowel mijn team als mijn baas tevreden is, doe ik het goed.’

Op welke manier ervaar je competitie tussen collega’s?

‘Dat ervaar ik niet. We hebben geen verkooptargets; we moeten de bank veilig houden. Het gaat juist om het gezamenlijke gevoel dat het eindproduct goed is. Ik ben echter verwend, want ik zit op een mooie positie waarin ik concrete verbeteringen kan doorvoeren.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Nee, we hebben een vast salaris. De bonus is gekoppeld aan de uren die ik inzetbaar ben geweest. Een loonsverhoging heb ik in deze baan nog niet gekregen, aangezien ik hier pas drie maanden werk.’

Hoe is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Dat speelt zeker een rol. De klant zoekt professionals met specifieke certificaten en ervaring. In mijn geval was het de combinatie van technische kennis en projectmanagementvaardigheden. Die klantbehoefte vertaalt zich ook in het salaris.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Hij heeft een beter beeld van mij dan ikzelf, haha. Ik heb werkervaring opgedaan bij Defensie en kon mij niet goed voorstellen hoe ik bij klanten in de financiële wereld zou passen. Mijn baas kon mijn kwaliteiten juist heel goed vertalen naar de behoeften van de klant.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Netto weet ik het heel precies en mijn vrouw weet het nog beter, haha. De bijtelling voor de leaseauto is me ook bekend, net als wat ik kwijt ben aan pensioen. Wat de baas afdraagt aan pensioen, weet ik niet.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Bij Defensie ging je automatisch een periode of een schaal omhoog, gekoppeld aan rang en dienstjaren, dus daar was vragen om opslag niet van toepassing. Nu zou ik het doen in een functioneringsgesprek of als ik wordt gedetacheerd bij een klant aan wie de baas meer voor mij vraagt.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘In de periode dat ik naar deze werkgever overstapte, heb ik ook andere sollicitatiegesprekken gehad, dan krijg je wel een indruk. Daarnaast kijk ik op Tweakers in het salaristopic. Voor wat ik doe, lijk ik marktconform betaald te worden.

Tweakers Elect maakt een salarisschatting bij elk profiel. Hoe schat de tool jou?

‘Aan de lage kant. Op dat niveau zat ik een paar jaar geleden al. Ik heb mijn skills niet goed ingevuld óf de tool kan mij niet goed plaatsen.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘De doorgroeimogelijkheden en de reistijd. Ik heb snel carrière gemaakt bij Defensie. Een voor de hand liggende vervolgstap zou in Den Haag zijn, waardoor mijn reistijd enorm zou oplopen. Ik kon wel twee of drie nachten in een kazerne gaan slapen, maar daar had ik geen zin in. Wat salaris betreft wil ik er niet op achteruit gaan, maar geld is zeker niet het enige argument.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat 1 op de 4 it'ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Nu niet, maar vijf maanden geleden dus wel en dan vooral vanwege het gebrek aan doorgroeimogelijkheden.’

