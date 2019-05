Vijf manieren waarop de Oppo Reno het smartphoneaanbod kleur geeft

De Oppo Reno is een opvallende verschijning. Met de afwijkende looks, het royale panoramascherm en de uitgebreide camerafunctionaliteit van dit toestel wil de Chinese fabrikant het smartphonelandschap opschudden.

Oppo is in rap tempo de wereld aan het veroveren. In 2008 rolden in thuisland China de eerste mobiele telefoons van de band. Inmiddels is het bedrijf een grote speler op de smartphonemarkt. Het is de op een na grootste smartphonefabrikant in China, waar een op iedere vijf verkochte toestellen een Oppo is. Wereldwijd bekleedt het merk de vijfde plaats en het is niet van plan het daarbij te laten. Met een gezonde dosis ambitie en twee nieuwe modellen wil de fabrikant het voorjaar in Europa kleur geven. De Oppo Reno 10x Zoom verschijnt in juni, maar de Oppo Reno is vanaf 10 mei in Nederland beschikbaar.

Jeugdige uitstraling

De strategie van Oppo stoelt volgens het bedrijf op drie pijlers: ‘Pioneering, Youthful & Beautiful’ zijn drie thema’s die Alen Wu, Oppo’s president of international business, graag aanhaalt om zijn smartphones te differentiëren van de diverse concurrenten. Of die claims terecht zijn, daar kun je over discussiëren, feit is dat de smartphones van Oppo een jeugdige verschijning hebben. Daarnaast worden ze op een opvallende manier op de markt gebracht, dankzij de samenwerking met met onder andere America’s Next Top Model, voetbalclub FC Barcelona en sportwagenfabrikant Lamborghini: niet de minste merken. Deze samenwerking valt samen met de designfilosofie van het merk, dat volgens de makers voortdurend streeft naar ‘artistieke vernieuwing’.

Met de introductie van de Reno in Europa wil Oppo zijn positie verstevigen en verder uitbouwen. Daarbij focust het zich grofweg op vijf elementen van het toestel die het verschil moeten maken.

Panoramisch scherm

Om te beginnen is er het panoramische scherm. De Oppo Reno beschikt over een 6,4"-amoledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft bijna geen randen, waardoor de voorkant nagenoeg geheel voor beeld is bestemd. Zo wil Oppo de beste kijkervaring garanderen voor video’s, gaming en foto’s. Het scherm biedt bovendien een fraaie kleurweergave en een hoog contrast. Een paar uur Netflixen, het laatste seizoen Game of Thrones kijken en een The Elder Scrolls‑sessie op de Reno zijn dan ook geen straf.

Gedurfd kleurdesign

Wat kleurdesign betreft heeft Oppo inmiddels een naam hoog te houden. Het bedrijf staat bekend om zijn gedurfde keuze voor kleuren en al mag niet iedere tint je smaak zijn, ook deze keer vallen ze op. Volgens Oppo is het design geïnspireerd door de kleuren uit de natuur en de twee modellen dragen de namen Ocean Green en Jet Black. Het verloop van de kleuren in het natuurlijke licht en de afwerking zijn zeker te typeren als fraai en delicaat.

Camera verstopt

Inmiddels veelbesproken is de unieke 'pivot rising' camera. Hierdoor zijn de voorcamera, luidspreker, en voor- en achterflitser verborgen in de behuizing van de smartphone. Zo behoud je als gebruiker een volledig strak scherm, zonder afleiding en functies die je op dat moment toch niet gebruikt. En wil je spontaan en vliegensvlug een foto maken: het kost slechts 0,8 seconde om de schuine pop-upcamera volledig in een hoek van elf graden omhoog te krijgen.

Sceptici hadden vooraf hun twijfels hierover. Zou deze functionaliteit niet de kwetsbare achilleshiel van het merk worden? Maar die angst blijkt ongegrond. De pivotfunctionaliteit heeft spartaanse kwaliteitstesten ondergaan en kan volgens de fabrikant meer dan tweehonderdduizend keer worden gebruikt. Dat betekent dat als je de camerafunctie ongeveer honderd keer per dag gebruikt, de functionaliteit vijf jaar zonder problemen blijft werken. Ook de vrees voor beschadiging van de camera als je de smartphone uit je handen laat vallen, is getackeld. Het 'drop protection’-mechanisme zorgt ervoor dat het toestel een vrije val herkent en de camera automatisch intrekt. Uitermate handig voor de wat minder standvastige fotografen onder ons.

Krasvrije lenzen

Een andere manier waarop Reno zich wil onderscheiden van de smartphones die momenteel te koop zijn, is het gebruik van de achtercamera. Deze is volledig verborgen onder '3d-glas' voor een naadloos uiterlijk. Daarnaast is dit de eerste Oppo-serie die gebruikmaakt van het 'ceramische O-dot'. Hierdoor komt de achterkant minimaal omhoog om krassen op de lenzen te voorkomen.

Aantrekkelijke foto’s

Al deze techniek zorgt ervoor dat foto’s maken een eenvoudige en snelle, maar technisch hoogstaande handeling wordt. De 48-megapixel-achtercamera en de 16-megapixel-selfiecamera vormen een sterk duo. De primaire lens van de Reno-serie is uitgerust met een Sony IMX586-sensor, een 48-megapixel-ultrapixelcamera met een 4-in-1-resolutie, die zelfs bij weinig licht scherpstelt, een f/1.7-diafragma én laserdetectieautofocus. De 16-megapixelcamera aan de voorkant heeft op zijn beurt een f/2.0-diafragma en maakt gebruik van een aangepast algoritme om lichteffecten te corrigeren en zich aan te passen aan elke huidskleur voor natuurlijke selfies, vooral als er weinig licht beschikbaar is. De Ultra Nacht Modus 2.0 maakt ten slotte gebruik van ai, hdr en multiframe voor onder meer ruisonderdrukking, handstabilisatie en dynamisch bereik.

Neem daarbij de 6GB geheugen en de 256GB opslag aan boord, royaal in deze prijsklasse, en niets belemmert je nog om aantrekkelijke kiekjes te maken, zelfs als je je telefoon op het moment suprême onverhoopt uit je handen laat glippen.

De Oppo Reno is vanaf 10 mei beschikbaar voor een adviesprijs van 499 euro, en is te koop bij T-Mobile, MediaMarkt, Belsimpel, Coolblue en Mobiel.nl. Kijk in de Tweakers Pricewatch voor de meest recente prijzen en aanbieders.