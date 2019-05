Earlybirdtickets nu te koop voor Meet-up Smarthome in Zwolle

Fan van alles wat met smarthomes te maken heeft? Kom dan op donderdag 13 juni naar onze Meet-up Smarthome in Zwolle. Tijdens deze tweede Meet-up van het jaar duiken we dieper in de wereld van slimme apparaten en toepassingen die jouw huis én je leven een stuk makkelijker maken. Voor het eerst zijn er nu ook voor een Meet-up earlybirdtickets. Deze zijn nu beschikbaar en kosten slechts 12,50 euro.

Theater Buitensoos in Zwolle

Dit is de derde keer dat Tweakers een Meet-up over smarthomes organiseert. Gezien de uitkomsten van de poll van een paar maanden geleden, is er onder jullie nog steeds behoefte om meer over dit onderwerp te weten te komen. Nadat we eerder in Eindhoven en Enschede zijn neergestreken, veranderen we ditmaal wel van locatie. Theater Buitensoos in Zwolle ontvangt jullie graag in groten getale en opent op 13 juni rond 17.00 uur zijn deuren.

Programma

Het programma wordt in de komende weken bekendgemaakt. Het schema van de avond ziet eruit zoals jullie gewend zijn:

18.00 - 19.00 uur - Ontvangst met een drankje

19.05 - 19.40 uur - 1e presentatie

19.40 - 20.05 uur - 2e presentatie

20.05 - 20.25 uur - 3e presentatie

20.25 - 22.00 uur - Borrel

Wil je profiteren van het voordeel dat de earlybirdtickets bieden? Wacht dan niet langer en koop nu je kaartje.