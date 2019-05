Meer producten, meer vacatures en meer nieuws - Development-iteratie #155

Onze developers hebben iteratie #155 opgeleverd, met daarin wijzigingen op de frontpage, in de Pricewatch en in Tweakers Carrière.

Meer refurbished producten in de Pricewatch

Anderhalve maand geleden hebben we refurbished en teruggestuurde producten aan de Pricewatch toegevoegd. Tot nu toe werden de refurbished-prijzen alleen getoond bij producten die ook een nieuwprijs hadden. Om dit te verbeteren hebben we nu ook refurbished-prijzen beschikbaar bij producten die geen nieuwprijs hebben.

Meer vacatures

In development-iteratie #150 is het filter 'Externe bronnen' toegevoegd. Dat zorgde ervoor dat je ook vacatures van de Nationale Vacaturebank, Intermediair en andere aanbieders te zien kreeg. De werking van dit filter bleek voor gebruikers onduidelijk, terwijl er wel de wens was voor een zo compleet mogelijk aanbod in openstaande vacatures. Daarom hebben we besloten het filter weg te halen en direct alle vacatures zichtbaar te maken. Hierdoor is het aantal vacatures dat direct zichtbaar is, gestegen van 275 naar op het moment van schrijven 5.802.

Meer nieuws

Als volgende stap in de al eerder besproken vernieuwingen hebben we nu op de frontpage een sectie toegevoegd met daarin de meest populaire content. De lijst van artikelen wordt bepaald door een algoritme dat kijkt naar actualiteit, populariteit en het aantal reacties.

Met deze nieuwe feature willen we het makkelijker maken om het belangrijkste nieuws van de afgelopen week terug te kunnen te vinden. Dat is handig voor de groep Tweakers die niet dagelijks de frontpage bezoeken, maar wel op de hoogte willen blijven.

Ook zijn nu alle verwijzingen naar prijzen, gebruikersreviews en forumtopics die horen bij een ankeiler beschikbaar op mobiel. Je kunt de informatie die niet direct beschikbaar is, bereiken door horizontaal op deze balk te scrollen.

Custom-css

In het vorige .plan gaven we aan te werken aan ideeën om het gebruik van custom-css makkelijker te maken. Het idee is dat we gaan werken met custom-css-snippets die voor iedereen met custom-css beschikbaar zijn. Een ‘snippet’ is een stukje css dat je kunt aanmaken met een specifiek doel, bijvoorbeeld ‘marges verkleinen voor de frontpage-nieuwslisting’. Deze snippets kun je aanmaken en beheren in je eigen profiel en uiteraard zelf gebruiken. Voordat we echter een dergelijke feature bouwen, zijn we natuurlijk benieuwd of hieraan behoefte bestaat. In het Forum kun je dat kenbaar maken.

Andere verbeteringen