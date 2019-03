Refurbished is gereleased - Buitenkansje: Win een refurbished product!

In de .plan van development-iteratie #147 lieten we al weten een nieuwe stap te zetten met de introductie van refurbished producten in de Pricewatch. Uit onderzoek onder de gebruikers van Tweakers is gebleken dat 20 procent weleens een refurbished product koopt, maar dat 85 procent het interessant zou vinden om refurbished en andere net-niet-nieuwe producten terug te kunnen vinden op Tweakers.

We zijn gefaseerd live gegaan met een kleine gebruikersgroep, zodat we goed konden monitoren dat de release geen negatieve effecten zou hebben voor gebruikers die op alleen op zoek zijn naar nieuwe producten. We kunnen inmiddels stellen dat de resultaten positief zijn, waardoor we deze feature voor alle gebruikers live zetten en deze verder gaan ontwikkelen.

Al voordat de feature live ging, had een aantal shops zich aangesloten met hun refurbished aanbod: Aces Direct, Cameratools, Centralpoint, Daan’s Magazijn, Foka Superstore, Informatique, Kamera Express, LaptopCentrale, Redable, Thats IT!, Wifimedia en Yourmacstore.

Refurbished easter egg hunt - Win een refurbished product!

Nu steeds meer geretourneerde en refurbished producten de Pricewatch binnenkomen, is het natuurlijk zoeken geblazen naar hét buitenkansje waar je op zat te wachten. Ben je al heel lang op zoek naar een bepaald product, maar vind je het nog te duur? Misschien is er nu wel een refurbished variant voor minder geld beschikbaar! Tijdens het zoeken naar jouw product maak je kans om er een te winnen!

Wat moet je ervoor doen?

Ga naar de Pricewatch.

Zoek een goudkleurig product met een schermdiagonaal van 4,7", een schermresolutie van 1334x750 pixels, een opslagcapaciteit van 256GB en ondersteuning voor draadloos laden.

Heb je het product gevonden, maak een screenshot en stuur deze naar refurbished@tweakers.net en je maakt kans om dit product gratis thuis te ontvangen.

De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Centralpoint.

Algemene voorwaarden