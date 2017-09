4Launch sluit magazijn en richt zich op zakelijke en refurbished producten

Computerwinkel 4Launch gooit het roer om vanwege de slechte situatie op de consumentenmarkt voor it-producten. De winkel, onderdeel van Infotheek, gaat zich op de verkoop van refurbished en producten binnen het b2b-segment richten. Het kantoor en magazijn in Eindhoven gaan sluiten.

In 2015 nam Infotheek Groep computerwinkel 4Launch, volgens het persbericht van destijds om een grotere groep consumenten en bedrijven te bereiken. De malaise op de consumentenmarkt voor computerproducten, die in de afgelopen jaren onder andere Paradigit, Norrod, Salland, Zercom en Afuture trof, blijkt ook bij de Eindhovense winkel zijn tol te hebben geëist, zo vernam Tweakers.

Infotheek heeft bij het noodlijdende onderdeel de koers gewijzigd. Het bedrijf meldt in een reactie dat dit al in de planning lag ten tijde van de overname. De webwinkel gaat zich volgens die plannen met name op de verkoop van refurbished producten en b2b richten, een categorie waar nog wel geld te verdienen zou zijn, in tegenstelling tot de consumentenmarkten waar 4Launch zich traditioneel op richt. Om kosten te besparen sluit Infotheek het kantoor en magazijn van 4Launch in Eindhoven. Volgens Infotheek was dit besluit om 4Launch opnieuw te vestigen al ten tijde van de overname genomen.

Infotheeks ambities reikten hoog, wat resulteerde in overnames van 4Launch, Centralpoint en het Nijmeegse Scholten Awater in de afgelopen jaren. De onderneming verwachtte profijt van de schaalgrootte te ondervinden door zich met de dochtermerken als twee organisaties te positioneren: een die zich op eindgebruikers in de Benelux richt, bestaande uit onder andere Infotheek, Centralpoint, Scholten Awater en 4Launch. De andere organisatie is bedoeld voor resellers in Europa en hier vallen de merken Xeptor, Flex IT Rent, en GHS onder.

Chief commercial officer bij Infotheek Mirjam Roos meldt in een reactie: "We wilden bij de overname een platform om producten voor de b2b-markt en refurbished te verkopen. Daarnaast hebben we een educatieportal voor b2e-klanten opgezet. In 2016 hebben we zo een omzetgroei van 30 naar 50 miljoen euro gerealiseerd."

Volgens Infotheek is er op de consumentenmarkt nog maar weinig te verdienen. "We gaan geen producten aanbieden die niks opleveren. Consumentenproducten waar wel geld mee te verdienen valt, blijven we via de winkel leveren." Welke producten dat zijn, zal volgens het bedrijf blijken uit het aanbod: "Alles wat in de winkel staat."

Het moederbedrijf bevestigt dat kantoorpersoneel in Eindhoven op een andere locatie wordt ondergebracht en dat de logistiek wordt uitbesteed; die verloopt voortaan via de Infotheek-vestiging in Leiden. Het eind vorig jaar geopende Experience Center, waar klanten producten konden uitproberen en testen, is gesloten.

Infotheek stelt dat de wijzigingen geen gevolgen voor het personeel van andere Infotheek-onderdelen hebben. "De 4Launch-organisatie was flexibel, er waren studenten en 0-urencontracten. De personele wijzigingen beperken zich grotendeels tot natuurlijk verloop en doorstroom." Voor welk aantal 4Launch-medewerkers de koerswijziging gevolgen heeft, is niet bekend. De veranderingen bij 4Launch hebben verder geen invloed op Infotheek zelf, zegt het bedrijf.