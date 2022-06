Webshop Cd-rom-land gaat 31 maart offline na overname door Megekko

Na 29 jaar valt het doek voor computerwinkel Cd-rom-land. Het was al bekend dat zusterbedrijf Megekko zou stoppen met het merk, maar op 31 maart gaat ook de webshop offline. De fysieke winkel in Breda wordt een pop-uplocatie van Megekko.

Dat schrijft het bedrijf in een mail aan klanten. Cd-rom-land zal per 29 maart 2022 opgaan in zustermerk Megekko en per 31 maart gaat de webshop van Cd-rom-land offline. De reden is dat zustermerk Megekko veel groter is geworden de afgelopen jaren en het bedrijf daarom onder één naam verder wil gaan, zei het bedrijf eerder. Cd-rom-land bestaat al sinds 1993, met een winkel in Breda, en de webshop bestaat sinds 2009 en veranderde op het oog in die tijd weinig.

De winkel schrijft in een mail aan klanten dat zij facturen voor 31 maart moeten downloaden, als ze deze willen bewaren, omdat de website cdromland.nl offline zal gaan op die datum. De winkel in Breda blijft aan als afhaalpunt voor Megekko en het zal het assortiment uitbreiden, zodat het volledige assortiment van Megekko te vinden is in de winkel. Megekko heeft in Breda ook een logistiek centrum.

Tegelijk stopt het bedrijf met de diensten die Cd-rom-land nu aanbiedt. Dat betekent dat de technische dienst niet langer computers zal samenstellen, dat het bedrijf geen huis-aan-huis-service meer aan zal bieden en Megekko alleen nog computers zal repareren die binnen de garantie vallen. Wie nog een tegoedbon heeft van Cd-rom-land kan deze tot eind december verzilveren in de winkel in Breda.

Cd-rom-land werd in 1993 opgericht in Roosendaal als postorderbedrijf voor cd-roms. De jaren daarna groeide het uit tot gevestigde naam in Noord-Brabant, met winkels in Roosendaal, Breda en 's-Hertogenbosch. In 2001 werden de winkels samengevoegd tot één grote vestiging in Breda en in 2009 begon het de webshop. Sinds de opkomst van zusteronderneming Megekko in 2013 nam de populariteit van Cd-rom-land af en werd de focus meer en meer gelegd op Megekko.