Cessna-maker Textron neemt elektrisch-vliegtuigmaker Pipistrel over

Textron, de maker van Cessna- en Beechcraft-vliegtuigen, heeft de Sloveens-Italiaanse elektrisch-vliegtuigfabrikant Pipistrel overgenomen en is van plan om een nieuwe afdeling op te zetten voor het ontwikkelen van elektrische vliegtuigen.

Pipistel is wereldleider op het gebied van elektrische vliegtuigen. Cessna-maker Textron is van plan om met de kennis en middelen van Pipistrel zelf flinke stappen te zetten in de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen, schrijft het in een persbericht. Het gaat daarvoor een nieuw bedrijfsonderdeel opzetten, Textron eAviation. Dit bedrijfsonderdeel gaat ook nieuwe Pipistrel-vliegtuigen maken.

Pipistrel-ceo en oprichter Ivo Boscarol blijft aan als emeritus-voorzitter en blijft minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. Ook zal hij zich de komende twee jaar als consultant bemoeien met toekomstige plannen en strategieën. Boscarol was de afgelopen dertig jaar ceo van het bedrijf en stond aan de wieg van de overstap naar het ontwikkelen van elektrische vliegtuigen. Tot op heden is Pipistrels Velis Electro het enige elektrische vliegtuig dat een typecertificaat heeft van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. In een achtergrondverhaal gingen we onlangs verder in op dat vliegtuig.

De nieuwe afdeling van Textron zal zich vestigen in Wichita, in de Amerikaanse staat Kansas, maar Pipistrel blijft gevestigd in Slovenië en Italië. Ook het merk Pipistrel blijft bestaan. De verwachting is dat de overname voor de zomer afgerond is, zodra de overname goedgekeurd is.