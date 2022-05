ZeroAvia wil vanaf 2024 met waterstofvliegtuig tussen NL en VK vliegen

Fabrikant van waterstofelektrische vliegtuigen ZeroAvia en Rotterdam The Hague Airport verwachten vanaf 2024 vluchten te kunnen uitvoeren tussen het vliegveld en Londen. Met het omgebouwde vliegtuig kunnen negentien passagiers mee.

De deelnemende partijen geven nog geen details over hoe vaak er gevlogen gaat worden, hoeveel vliegtuigen er gebruikt gaan worden en hoeveel een ticket ongeveer moet kosten. De partijen, waaronder ook Royal Schiphol Group en Rotterdam The Hague Innovation Airport Foundation, zeggen in vergevorderde gesprekken te zijn met luchtvaartmaatschappijen die de vluchten kunnen gaan uitvoeren.

Het wordt de eerste commerciële nulemissievlucht tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, zeggen de partijen. Mogelijk wordt het ook de eerste internationale commerciële nulemmissievlucht wereldwijd. Met de vluchten willen ZeroAvia en Schiphol de waterstofleveringsketen testen, demonstreren en integreren met het vliegveld. Daarnaast willen de partijen met de vluchten het benodigde juridische kader vaststellen en willen ze de vraag naar waterstofvluchten vanuit de industrie en het publiek in kaart brengen.

De waterstofelektrische vliegtuigen van ZeroAvia werken vergelijkbaar met waterstofelektrische auto's. De vliegtuigen hebben een waterstoftank in de vleugels en een waterstofbrandstofcel achter de motor. Deze brandstofcel wordt gebruikt om elektrische motoren aan te drijven. De enige uitstoot is daarmee water. Het bedrijf zegt als visie te hebben dat de benodigde waterstof wordt gemaakt met wind- en zonne-energie.

ZeroAvia schrijft op zijn site meerdere bestaande vliegtuigen op het oog te hebben die het zou willen ombouwen voor de waterstofelektrische vluchten. Afgaande op de foto die het bedrijf deze week deelt, gaat ZeroAvia een omgebouwde Dornier Do-228 gebruiken. Deze moet een piekvermogen van 600kW krijgen en een nominaal vermogen van 400kW. De eerste testvluchten moeten in de tweede helft van dit jaar of in het komende jaar plaats gaan vinden. De actieradius van het toestel zou 926 kilometer bedragen.

In de komende tien jaar moeten daar twee vliegtuigen bijkomen, waaronder een model met honderd tot tweehonderd stoelen en een actieradius van 3704 kilometer. Het bedrijf heeft ook plannen om vluchten met Alaska Air uit te gaan voeren. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over vliegen op accu's of waterstof.