Honda wil luchttaxi's, avatarrobots en hernieuwbare raketten ontwikkelen

Honda wil de komende tien jaar flinke stappen zetten met elektrische VTOL-vliegtuigen, op afstand bestuurbare robots en een energiesysteem voor op de maan. Die laatste twee initiatieven moeten activiteiten en ontwikkelingen mogelijk maken op de maan.

Het eerste van de drie initiatieven die Honda publiceert, draait om VTOL-vliegtuigen. Dit zijn luchtvaartuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen. Honda wil elektrische VTOLs ontwikkelen met kleine wieken die daarmee geschikt zouden zijn voor de stad. De volledig elektrische varianten zouden alleen geschikt zijn voor vervoer binnen een stad, wegens de beperkte actieradius.

Daarom wil Honda ook een hybride VTOL ontwikkelen met een gasturbine, om zo VTOL-ritten tussen losse steden mogelijk te kunnen maken. Honda ziet deze VTOL-luchttaxi's als een groeiende markt waarbij het bedrijf veel eigen ontwikkelingen kan gebruiken. Zo heeft Honda kennis op het gebied van verbrandingsmotoren, aerodynamica en controlesystemen, waardoor Honda naar eigen zeggen eenvoudiger deze technieken in kan zetten voor VTOLs.

De VTOLs moeten uiteindelijk met een app te reserveren zijn. Afgaande op onderstaande video zet Honda in op autonome VTOLs waarin de gebruiker bijvoorbeeld kan slapen of kan werken tijdens de vlucht.

De avatarrobot

Honda zegt ook een 'avatarrobot' te willen ontwikkelen die een virtuele vertegenwoordiging moet zijn van een mens. Het idee is dat iemand thuis of elders een VR-headset opzet met bijbehorende handschoenen, waarmee iemand op afstand een avatarrobot kan overnemen. Zo zou iemand bijvoorbeeld eerste hulp kunnen uitvoeren zonder zelf naar de locatie te hoeven gaan.

Voor deze avatarrobot wil Honda eigen producten combineren, zoals de Asimo-robot en de eigen robothand met meerdere vingers. Deze robothand heeft als voordeel dat het voorzichtig voorwerpen kan oppakken met de vingertoppen, maar ook genoeg kracht heeft om een strakke potdeksel te kunnen openen. Honda zou deze ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie willen combineren om de avatarrobots op afstand precieze bewegingen soepel te laten uitvoeren.

Voor april 2024 zou Honda een eerste technologische demonstratie van deze avatarrobot willen tonen. In het volgende decennium zou de avatarrobot praktisch ingezet kunnen worden, hoopt Honda.

Ruimtevaart

Die avatarrobot zou ook ingezet kunnen worden op de maan, naast mensen die zelf op de oppervlakte van de maan rondlopen, denkt Honda. Om dit mogelijk te maken wil het bedrijf een hernieuwbaar energiesysteem ontwikkelen waarbij brandstofcellen gecombineerd worden met high differential pressure waterelektrolyse.

Dat elektrolysesysteem zou water dat mogelijk op de maan aanwezig is, afbreken naar waterstof en zuurstof. Die zuurstof zou gebruikt worden zodat mensen op de maan kunnen ademen; waterstof zou weer gebruikt worden voor energie om elektriciteit op te wekken of om raketten te lanceren.

Honda maakt tot slot bekend kleine, hernieuwbare raketten te willen ontwikkelen. Het doel is eerst om een kleine raket te maken die kleine, low-earth orbit-satellieten kan lanceren. Deze satellieten worden bijvoorbeeld voor onderzoek gebruikt of voor mobiele communicatie. Op dit moment zou er volgens Honda een tekort zijn aan dergelijke, kleine raketten. Daarom werkt Honda hier sinds eind 2019 aan. Het bedrijf onderzoekt ook of deze raketten in ieder geval deels hernieuwbaar kunnen zijn.