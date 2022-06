Honda wil auto met level 3-autonomie uitbrengen voor april 2021

De Japanse autofabrikant Honda is van plan om voor het einde van het huidige fiscale jaar, dat op 31 maart 2021 eindigt, een Legend-sedan uit te brengen met een systeem met level 3-autonomie, waarbij autonoom rijden serieuze vormen aanneemt.

Honda meldt dat het toestemming van de Japanse overheid heeft gekregen voor een systeem dat level 3-autonomie mogelijk maakt. Het gaat om de zogeheten Traffic Jam Pilot. Het bedrijf is van plan om voor april volgend jaar te beginnen met de verkoop van Legend-auto's die met dit systeem zijn uitgerust. Dat zal voorlopig nog beperkt zijn tot Japan.

De goedkeuring maakt het mogelijk dat het systeem in bepaalde omstandigheden de auto bestuurt, in plaats van de chauffeur. Er kan dan gedacht worden aan situaties in files of druk verkeer op snelwegen. Bij level 3 monitort het systeem de rijomgeving rondom de auto en kan het taken overnemen. Als de omstandigheden niet meer optimaal zijn, volgt er echter een waarschuwing dat de bestuurder het rijden moet overnemen.

Mate van autonomie

Volgens de definitie van de Society of Automotive Engineers zijn er zes niveaus van autonoom rijden, waarbij level 0 staat voor een volledige afwezigheid van autonomie, terwijl level 5 betekent dat een auto in alle gevallen geheel autonoom kan rijden. Bij level 0 tot en met 2 moet de menselijke bestuurder de rijomgeving in de gaten houden, maar vanaf level 3 neemt het systeem dat voor zijn rekening. Level 3 wordt dan ook gezien als het eerste niveau waarbij daadwerkelijk van autonomie gesproken kan worden. Level 4 en 5 gaan nog verder. Daarbij is er geen noodzaak meer voor de rijder om in te grijpen.

Bij level 2 kan gedacht worden aan een geavanceerde vorm van lane keeping en adaptive cruise control, waarbij de bestuurder tijdelijk het sturen, gasgeven en remmen aan de auto kan uitbesteden, maar wel alert moet blijven om op ieder moment de controle over te nemen of correcties uit te voeren. Bij level 2 draait het vooral om snelwegen en eenrichtingswegen, waar het verkeer vrij overzichtelijk is. Zo kan de auto zelf van rijbaan wisselen, andere auto's inhalen en af- en opritten van de snelweg nemen. Bij level 3 werken dergelijke systemen dermate goed dat de auto de besturing kan overnemen en de bestuurder vanuit technisch oogpunt zijn handen van het stuur kan halen, al moet hij wel alert blijven om te kunnen ingrijpen.

Huidige systemen

Honda heeft al zijn Pro Pilot Assist-systeem, wat neerkomt op een level 2-systeem op de autonomieschaal. Dit systeem kan automatisch de snelheid en het stuur beheren, maar bestuurders moeten dus voortdurend alert zijn om handmatig de controle te kunnen overnemen. Ook Tesla's Autopilot en het Super Cruise-systeem van General Motors worden onder level 2-autonomie geschaard. Volgens Reuters zegt Honda dat het 's werelds eerste fabrikant is die auto's met level 3-autonomiesystemen in massaproductie zal nemen, waarmee het doelt op zijn plannen met de Honda Legend.

Elon Musk gaf in juli nog aan dat zijn bedrijf Tesla dicht bij het bereiken van level 5-autonomie is. Hij zei er vertrouwen in te hebben dat de basisfunctionaliteit voor level 5-autonomie nog dit jaar gereed zal zijn. Volgens hem zijn er geen fundamentele uitdagingen meer om dat niveau te halen, maar hij erkende wel dat er nog veel kleine problemen zijn.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor het bereiken van volledige autonomie is hoe de systemen inspelen op onverwachte situaties. Op een snelweg is alles redelijk overzichtelijk en voorspelbaar, maar in een drukke stad zijn fietsers en voetgangers en kunnen zich plotseling allerlei situaties voordoen waar het systeem adequaat en vlot op moet reageren. Veel andere fabrikanten gaan daarbij uit van een combinatie van verschillende soorten sensoren, zoals radars, lidars en camera's, maar Tesla houdt vast aan vooral de inzet van camera's, waarbij deeplearning-algoritmen voor de herkenning van objecten moeten zorgen. Het is echter lastig dit soort systemen te trainen voor alle onvoorziene situaties die zich kunnen voordoen.