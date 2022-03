Honda maakt in Japan auto beschikbaar met systeem voor level 3-autonomie

Honda maakt vanaf vrijdag zijn Legend Hybrid EX-auto beschikbaar met het zogeheten Sensing Elite-veiligheidssysteem. Daarmee komen geautomatiseerde rijfunctionaliteiten beschikbaar die vallen binnen het level 3-niveau van autonomie. Voorlopig komt dit alleen in Japan beschikbaar.

Het Sensing Elite-veiligheidssysteem draait onder meer om het Traffic Jam Pilot-systeem. Honda kreeg daar in november vorig jaar goedkeuring voor van een Japans ministerie, zodat het officieel als een level 3-systeem mag worden genoemd. De autofabrikant zegt dat dit systeem in feite de auto rijdt in plaats van de bestuurder, al is dat beperkt tot bepaalde omstandigheden, zoals bij filerijden en dus lage snelheden.

Het systeem kan dan de acceleratie, het remmen, en het sturen voor zijn rekening nemen, waarbij ook de directe omgeving van de auto wordt gemonitord. De auto zal autonoom rijden, stoppen en weer gaan rijden, waarbij een bepaalde afstand wordt aangehouden die past bij de snelheid van het voertuig dat voor de Honda Legend rijdt. Als dit systeem actief is, mag de bestuurder met andere dingen bezig zijn, zoals het kijken naar tv- of DVD-beelden op het centrale scherm of het regelen van de navigatieroute, schrijft Honda. De auto kan zelf van baan wisselen en een baan handhaven.

De positie van het voertuig en de omstandigheden op de weg worden bepaald aan de hand van driedimensionale kaarten en navigatiesystemen zoals GPS. De omgeving van het voertuig wordt in 360 graden gescand door middel van externe sensoren. Daarnaast wordt de status van de bestuurder gecontroleerd door een camera in het interieur. Honda zegt dat het systeem is getest tijdens 1,3 miljoen snelwegkilometers en dat er ongeveer tien miljoen patronen van realistische scenario's zijn gesimuleerd tijdens de ontwikkeling.

Bij level 3-autonomie neemt autonoom rijden behoorlijke serieuze vormen aan. Volgens de definitie van de Society of Automotive Engineers zijn er zes niveaus van autonoom rijden, waarbij level 0 staat voor een volledige afwezigheid van autonomie, terwijl level 5 betekent dat een auto in alle gevallen geheel autonoom kan rijden. Bij level 0 tot en met 2 moet de menselijke bestuurder de rijomgeving in de gaten houden, maar vanaf level 3 neemt het systeem dat voor zijn rekening. Level 3 wordt dan ook gezien als het eerste niveau waarbij daadwerkelijk van autonomie gesproken kan worden. Level 4 en 5 gaan nog verder. Daarbij is er geen noodzaak meer voor de rijder om in te grijpen.

Honda had eerder al zijn Pro Pilot Assist-systeem, wat neerkomt op een level 2-systeem op de autonomieschaal. Dit systeem kan automatisch de snelheid en het stuur beheren, maar bestuurders moeten dan nog wel voortdurend alert zijn om handmatig de controle te kunnen overnemen. Ook Tesla's Autopilot en het Super Cruise-systeem van General Motors worden onder level 2-autonomie geschaard.