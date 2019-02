Autonoom rijdende auto's spreken tot de verbeelding. De een lijkt het fantastisch, slapend naar het werk en van autobezit naar auto-on-demand, maar de ander lijkt het een gruwel om de controle over te geven aan een apparaat. De techniek lijkt er klaar voor te zijn; de hardware bestaat, de software is grotendeels geoptimaliseerd en al sinds 2010 hebben semiautonome auto's tientallen miljoenen kilometers afgelegd, die een enorme dataset vormen voor een zelflerend neuraal netwerk.

Los van de techniek zijn er ook maatschappelijke redenen waarom zelfrijdende auto's een enorme verbetering zouden zijn. Ten eerste zouden we auto's veel efficiënter kunnen gebruiken dan nu. Momenteel staan ze namelijk 96 procent van de tijd stil en zijn ze dus slechts 4 procent van de tijd in gebruik. Je rijdt er 's ochtends mee naar je werk, parkeert hem daar, gaat werken en rijdt er pas 's avonds mee terug, waarna hij de hele avond en nacht op straat of in de garage staat te wachten op de volgende rit. In maar liefst 85 procent van de rondrijdende auto's zit slechts één persoon; de overige stoelen zijn leeg. We verplaatsen ons dus met voertuigen die tien tot twintig keer zo zwaar zijn als wijzelf, wat uitermate inefficiënt is. Bovendien rijden de meesten dag-in-dag-uit dezelfde route, gemiddeld vijftig minuten per dag. Kan die tijd niet nuttiger worden besteed?

Ten tweede vallen er wereldwijd meer dan 1,2 miljoen verkeersslachtoffers per jaar. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer van opkijken. Hoewel de aantallen afnemen, vallen er in Nederland iedere dag 1,6 doden en 59 gewonden. Wereldwijd komt dat neer op ieder uur een Boeing 737 met gemiddelde bezetting die neerstort, het hele jaar door. Of tien Hiroshima-atoombommen op steden, ieder jaar opnieuw. Erger nog, circa 90 procent van de ongelukken heeft een menselijke oorzaak en was dus in feite te voorkomen geweest. Kan een computer dat niet beter?

Ten derde zouden autonome auto's leiden tot meer vrijheid voor bepaalde groepen mensen. Bijvoorbeeld ouderen die niet meer goed kunnen rijden. Zij worden weer mobieler en kunnen veel makkelijker op pad gaan, buiten het openbaar vervoer om. Datzelfde geldt voor mensen zonder rijbewijs, kinderen en gehandicapten. Zou je dan ook met een biertje in de hand achter het stuur kunnen plaatsnemen?

Hoewel in delen in de wereld al zelfrijdende auto's zonder bestuurder rondrijden, zijn er een paar serieuze knelpunten die een snelle doorbraak in de weg zitten. In dit artikel bespreken we welke dat zijn, wat nu al mogelijk is en welke gradaties er zijn, wat voor hard- en software er wordt gebruikt en hoe de toekomst van auto's zonder stuur eruit zou kunnen zien.