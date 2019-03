Daimler wil tienduizend autonome taxi's produceren

Daimler wil tegen 2021 zo'n tienduizend autonoom rijdende auto's uitbrengen voor taxidoeleinden. In eerste instantie moeten de 'robottaxi's' in de Verenigde Staten en Europa in gebruik genomen worden.

De autonome voertuigen waar Daimler samen met het eveneens Duitse Bosch aan werkt, bevinden zich nu nog in de testfase, maar de productie moet 'snel' beginnen. Dat maakt Michael Hafner tegenover Automobilwoche bekend. Hafner is bij Daimler verantwoordelijk voor het project om autonome voertuigen te maken. Daimler en Bosch werken sinds twee jaar aan de technieken en willen in de tweede helft van dit jaar onder andere tests uitvoeren in de Amerikaanse staat Californië met een vloot auto's.

Daimler onderhandelt met verschillende steden over de invoering van een taxidienst met autonome auto's. Na de VS en Europa moet een introductie in China volgen, zo is het plan. Daimler en Bosch maken bij hun implementatie gebruik van het platform van Nvidia en zetten radar, video, ultrasoonsensoren en lidar in.

De ontwikkelteams van Bosch en Daimler werken in het Duitse Stuttgart en rond Sunnyvale in Californië aan de technieken. In de Amerikaanse regio heeft Daimlers bedrijfsonderdeel Mercedes-Benz al sinds 2014 toestemming om autonoom rijden te testen. Sinds 2016 geldt dat ook voor de Duitse regio Sindelfingen/Böblingen.

Daimler streeft naar snelle invoering van volledige autonome mobiliteit op SAE-niveau 4 en 5. Het bedrijf heeft onder andere concurrentie van Alphabets Waymo, dat ook streeft naar snelle invoering van autonome taxi's.