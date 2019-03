Vermelding toont dat Nvidia GTX 1650-videokaart 4GB vram krijgt

Nvidia's GeForce GTX 1650-videokaart krijgt 4GB vram. Dat blijkt uit een verwijzing naar een MSI-variant bij de Eurasian Economic Commission. Volgens eerdere geruchten wordt de GTX 1650 op 30 april aangekondigd.

De vermelding van MSI's GTX 1650 Gaming X 4G op de EEC-website werd opgemerkt door VideoCardz. Meer dan de naam is niet bekend, maar de 4G-aanduiding maakt in ieder geval duidelijk dat het gaat om een videokaart met 4GB vram. Waarschijnlijk is dat gddr5, net zoals bij de GTX 1660 die vorig week uitkwam.

Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van de GTX 1650; de verwijzing bij de EEC is een bevestiging dat de kaart er komt. Eind februari claimde de Taiwanese krant Digitimes dat de GTX 1650 op 30 april aangekondigd zou worden. De krant noemde toen ook dat de GTX 1660 op 15 maart onthuld zou worden, dat bleek uiteindelijk een dag eerder te zijn.

De exacte specificaties van de GTX 1650 zijn nog niet bekend. Vermoedelijk is de kaart gebaseerd op een kleine TU117-gpu. De adviesprijs zou 179 dollar bedragen, omgerekend met btw is dat zo'n 191 euro. GTX 1660-videokaarten zijn momenteel te koop vanaf 235 euro.

GTX 1650 * GTX 1660 GTX 1660 Ti RTX 2060 Gpu TU117 TU116 TU116 TU106 Cuda-cores nnb 1408 1536 1920 Geheugen 4GB gddr5 6GB gddr5 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugenbus 128bit 192bit 192bit 192bit Introductiedatum ~ 30 april 14 maart 22 februari 7 januari

* Vermoedelijke specificaties van GTX 1650