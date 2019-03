MySpace raakt bestanden ouder dan drie jaar kwijt na servermigratie

Na een servermigratie is MySpace foto's, video's en audiobestanden kwijtgeraakt. Volgens het sociale netwerk zijn bestanden ouder dan drie jaar 'mogelijk' niet langer beschikbaar. Het Amerikaans bedrijf biedt zijn verontschuldigingen voor het ongemak aan.

Dat blijkt uit een melding die bezoekers van de site te zien krijgen. Mensen met vragen wordt geadviseerd de data protection officer te mailen. Verdere informatie geeft het bericht niet. Het is onduidelijk hoe lang het bericht al op de voorpagina van de site staat.

In februari vorig jaar plaatste redditgebruiker JodiXD een vraag over bestanden die niet geopend konden worden. Daar plaatste de gebruiker een reactie van MySpace. Die zei dat er 'een probleem' was met alle muziek- en videobestanden die meer dan drie jaar geleden zijn geüpload, maar gaf aan dat het probleem gerepareerd zou worden.

Redditgebruiker austinjckson schreef in juli al een reactie te hebben gekregen van MySpace. "Vanwege een servermigratie zijn bestanden corrupt geraakt en was het niet mogelijk ze te verhuizen naar onze geüpdatete site. Het is niet mogelijk de verloren data terug te krijgen."

MySpace begon in 2003 als een sociaalnetwerksite. Volgens Marketingfacts had de site in 2008 ongeveer een half miljoen Nederlandse gebruikers. in 2014 claimde MySpace 53 miljoen liedjes van 14,2 artiestenprofielen te hebben.