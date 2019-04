Internet Archive publiceert half miljoen verloren gewaande MySpace-nummers

Internet Archive heeft bijna een half miljoen muzieknummers online geplaatst die tussen 2008 en 2010 op MySpace hebben gestaan. De data komt van een anonieme groep onderzoekers. Medio maart werd publiekelijk bekend dat MySpace een deel van de data van voor 2016 was kwijtgeraakt.

Internet Archive noemt het The Myspace Dragon Hoard en heeft de collectie van 1,3TB aan mp3-bestanden en metadata op een speciale pagina gepubliceerd. Daarbij zit ook een mediaspeler om liedjes uit de collectie te kunnen zoeken en af te kunnen spelen. Omdat een bestand van 1,3TB volgens het archief 'onhandelbaar' is, heeft de organisatie de bestanden opgedeeld in 144 zipbestanden.

Waar de 450.000 liedjes vandaan komen, is niet helemaal duidelijk. Internet Archive-medewerker Jason Scott schrijft op Twitter dat ze door een 'anonieme groep onderzoekers' zijn verzameld. Hun onderzoek ging over muzieknetwerken, daarvoor hadden ze de liedjes gedownload. 'Iemand' vroeg aan Scott of hij de bestanden wilde. Een gepubliceerde schermafbeelding suggereert dat de data niet door de onderzoekers zelf is geleverd aan de archiefsite. Scott zegt verder dat mensen die zelf nog gedownloade MySpace-nummers hebben, contact met hem op kunnen nemen.

Tot slot schrijft de medewerker dat Internet Archive de mediaspeler optimaliseert en uiteindelijk onder een opensourcelicentie zal vrijgeven. De Internet Archive noemt de speler the Hobbit en zegt dat deze wat uiterlijk betreft is gebaseerd op de oude muziekspeler van MySpace.

Afgelopen maart werd bekend dat MySpace nummers uit 2016 en daarvoor was kwijtgeraakt. Hoeveel muziek kwijt is geraakt blijft onduidelijk. De officiële reactie van het sociale netwerk is dat de bestanden corrupt zijn geraakt tijdens een servermigratie en dat het niet mogelijk is om de verloren data terug te krijgen. Volgens Scott is het 'duidelijk' dat moederbedrijf Meredith de oude data nooit naar de nieuwe server heeft verplaatst.