Medewerker The Internet Archive publiceert bibliotheek met 565 Palm OS-apps

Een medewerker van The Internet Archive heeft een appbibliotheek met meer dan 565 Palm OS-apps ter beschikking gesteld voor gebruikers. Die kunnen de apps downloaden of via emulatie draaien op de website van The Internet Archive .

Volgens Jason Scott, de medewerker die de appbibliotheek heeft geüpload, heeft het zes maanden geduurd voordat de al bestaande Cloudpilot-emulatiesoftware voor Palm OS klaar was om embedded te worden op de website van The Internet Archive. Hij kreeg tijdens dit proces ook hulp van een andere ontwikkelaar, namelijk Christian Speckner.

Scott vertelde aan de redactie van The Verge dat er nog werk aan de winkel is. Niet elke appontwikkelaar wordt op dit moment vermeld en de man wil ook nog een korte handleiding schrijven bij elke Palm OS-app.

Zodra een app wordt geopend in een browser, wordt het volledige Palm OS-besturingssysteem geladen. Hierdoor is de app in staat om te communiceren met het onderliggende besturingssysteem. Sommige functies werken echter niet, zoals seriële en infraroodcommunicatie. De Cloudpilot-emulatiesoftware kan overweg met een muisinterface en touchscreeninput. Alle knoppen en aanraakgevoelige interface-elementen zouden correct moeten werken.