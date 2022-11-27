Medewerker The Internet Archive publiceert bibliotheek met 565 Palm OS-apps

Een medewerker van The Internet Archive heeft een appbibliotheek met meer dan 565 Palm OS-apps ter beschikking gesteld voor gebruikers. Die kunnen de apps downloaden of via emulatie draaien op de website van The Internet Archive .

Volgens Jason Scott, de medewerker die de appbibliotheek heeft geüpload, heeft het zes maanden geduurd voordat de al bestaande Cloudpilot-emulatiesoftware voor Palm OS klaar was om embedded te worden op de website van The Internet Archive. Hij kreeg tijdens dit proces ook hulp van een andere ontwikkelaar, namelijk Christian Speckner.

Scott vertelde aan de redactie van The Verge dat er nog werk aan de winkel is. Niet elke appontwikkelaar wordt op dit moment vermeld en de man wil ook nog een korte handleiding schrijven bij elke Palm OS-app.

Zodra een app wordt geopend in een browser, wordt het volledige Palm OS-besturingssysteem geladen. Hierdoor is de app in staat om te communiceren met het onderliggende besturingssysteem. Sommige functies werken echter niet, zoals seriële en infraroodcommunicatie. De Cloudpilot-emulatiesoftware kan overweg met een muisinterface en touchscreeninput. Alle knoppen en aanraakgevoelige interface-elementen zouden correct moeten werken.

Software Library: Palm and Palmpilot Applications - Bron: The Internet Archive
Software Library: Palm and Palmpilot Applications. Bron: The Internet Archive

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-11-2022 09:59 60

27-11-2022 • 09:59

60

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n3z 27 november 2022 22:14
Toen ook al TikTok zie ik :*) :
https://archive.org/details/palm3_tiktok
Falcon @n3z28 november 2022 08:40
Het tiktokken van de pencil vergeet ik ook niet snel weer :)
darkshadw @Falcon28 november 2022 09:53
Toen TikTok nog goed was :9
Silent7 27 november 2022 10:19
Wat voelde het modern de eerste keer dat ik met zo'n ding aan het spelen was.
Wat voelde het traag en onhandig de laatste keer dat ik met zo'n ding aan het spelen was.
:)
Eigenlijk het de smartphone het helemaal overgenomen natuurlijk, dus misschien spelen we er nog dagelijks mee.
punishedbrains @Silent727 november 2022 10:34
Ja, mooie tijd he. Ik weet nog dat ik met mijn Palm (geen idee meer waarom) iemand op een treinstation zag met een Palm en de infrarood bestands uitwisseling probeerde. Allebei enthousiast, stelt nu helemaal niks voor, maar wat was dat cool. :)
GekkePrutser @punishedbrains27 november 2022 18:32
Ik belde zelfs in op mijn mail en SSH over irDA. Kon allemaal. Met 9600 baud destijds, circuit-switched (dus je moest een gesprek in stand houden).
punishedbrains @GekkePrutser27 november 2022 21:02
Ja, ik vind nog steeds dat de Palm verreweg beter werkte als mobiel apparaat dan wat er na kwam als Windows mobile. Toen de iPhone aan werd gekondigd en deze nog niet in NL kwam, maar wel de iPod touch.. kocht ik meteen die. Simpelweg omdat het in 1x al mijn frustraties over de periode tussen de Pam en de iPhone wegnam. :) Dat is nu duidelijk anders, maar in die tijd mooi allemaal meegemaakt te hebben,
GekkePrutser @punishedbrains27 november 2022 21:04
Ja, ik moet wel zeggen dat ik de Psion die ik daarvoor had nog veel beter vond. Die had een multitasking OS, een uitstekend toetsenbord en ook irDA en alles.

Natuurlijk was de Series 5 een stuk minder pocketbaar maar dat was voor mij zelf geen probleem. Helaas ging hij opeens helemaal stuk bij het uithalen van een Compactflash kaart, en het scherm ging later ook stuk (geknapte flatcable, heel bekend probleem). En ze waren te duur om een nieuwe te kopen, dus ben ik toen voor de Palm IIIxe gegaan. Ook een fijn ding. Maar de psion was fijner.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 13:58]

punishedbrains @GekkePrutser27 november 2022 21:07
Oh ja, de Psion was er ook nog, die heb ik zelf nooit gehad of gebruikt, waarschijnlijk dan vanwege de prijs idd.
Superbra @GekkePrutser28 november 2022 06:30
Ik heb zelf een series 5 die ik nog af en toe gebruik. Niet voor dagdagelijkse dingen, maar wel ideaal om on the go text adventures te spelen. Heerlijk compact en toch een goed toetsenbord. Op smartphone of tablet speelt het niet zo fijn.
newmamoman @punishedbrains27 november 2022 22:17
Helemaal mee eens de treo 500v was de beste zover.
SeenD @GekkePrutser28 november 2022 10:43
Ja, ik had toen zelfs een te dure nokia 6210 gekocht omdat die een infraroodpoort had zodat ik die kon gebruiken. Good ol' times.
GekkePrutser @SeenD28 november 2022 10:46
Ik had zelf de 7110, 8210 en een Siemens S35i.. Was best mooi spul allemaal. Vooral die Nokia's, de 7110 was super fijn om mee te bellen met die grote 'hoorn' en de 8210 was onge-evenaard klein en had toch IrDA.

Alleen hadden al die toestellen geen GPRS, en sommigen zelfs geen T9 (tekst voorspelling). Maar op prepay abo's kon je toen toch nog geen gebruik maken van GPRS.

Ik reisde toen door Australie en het was echt super handig om overal bij te kunnen zonder steeds naar een internet cafe te moeten gaan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 13:58]

SeenD @GekkePrutser28 november 2022 13:00
Hahaha, ja nice. Die S35i was ook erg goed.
Ik ben toen wel snel overgegaan HTC Artemis in 2006, die had gewoon "alles". :)
Gman @punishedbrains27 november 2022 13:42
Haha, herkenbaar. In de tijd van CD-Rom's was dat cool :)
ari2asem @Silent727 november 2022 10:28
dat ding was de voorvader van smartphone :)
ExportZeeuw1985 @Silent727 november 2022 14:59
Mijn eerste echte handheld pc was toen ook auto navigatie zoals tomtom en co op de markt kwam (voor een betaalbaar prijs)
Modelnummer/naam weet ik niet meer helaas. wel dat deze plaats had voor een simkaart (bellen en internet...sort of) en had een heel pakket met accessoires zoals docking cradle voor in de auto, sigarettenplug oplader, en een GPS module dat niks anders was als een kleine apparaat met een accu ingebouwd die je met micro USB moest opladen. (werkte via bluetooth en heb ik nog steeds in bezit)

Sony Clie PEG xxxx was het, welk model? geen idee. doos en pda heb ik helaas niet meer.
Navigatiesoftware die erbij hoorde was buggy, simpel lijntjes met bolletjes.
Wel heeft deze mij toen overal kunnen brengen waar ik naartoe wou.
Nadeel was dat de software op zich instabiel was. en enkel benelux.
Kaartmateriaal zat op een sony eigen memory kaart , waarop ook de software op zat.

nadeel was toen mijn vader deze heeft geleend toen hij op vakantie ging.
waarom hij het heeft gedaan, weet ik tot op vandaag nog niet maar de memorycard die in de sony clie zat heeft hij voor zijn sony digitale camera gebruikt. en alles wat van kaartmateriaal op zat gewist.

Mooi was die tijd waar je alles los van elkaar had, de smartphone van nu zou hightech van de toekomst geweest zijn in 2003 / 2004 :)
bale_of_cotton @ExportZeeuw198527 november 2022 22:35
Peg ux50?
divvid @Silent727 november 2022 15:59
Heel modern inderdaad. Top dingetje. Ik kon hem zelfs gebruiken als afstandsbediening van mijn nikon. Dat lukt niet meer met een moderne smartphone en een oude, maar nog goed functionerende camera (d70s en d700)
cmegens @Silent727 november 2022 10:59
Zover zelfs overgenomen dat we dit nu apps noemen. Terwijl dat echt pas een term was die bij smartphones om de hoek kwam kijken.
tweakuwe @cmegens27 november 2022 14:47
De afkorting app wel, maar de term application waar het voor staat is uit de jaren 90 minimaal. Met de opkomst van 'app' is het gebruik van 'application' wel drastisch afgenomen volgens Google Trends :)
cmegens @tweakuwe27 november 2022 14:58
Precies. Maar daar gaat het mij over. Een tech website benoemt nu applicaties/programma’s op een oude Palm ‘apps’, terwijl het in de tijd van de Palm helemaal niet gebruikelijk was het zo te noemen. Dat is opmerkelijk en laat zien hoe de term is ingeburgerd.
slowdive @cmegens28 november 2022 06:56
Je wordt genuld, maar het klopt wat je zegt. De term app werd in die tijd gewoon niet gebruikt. Dat in Windows over apps wordt gerept voelt voor mij nog steeds vreemd. Apps zijn uit het iPhone- en Android-tijdperk.
merethan 27 november 2022 10:29
Ik heb sinds een paar maanden een smartphone (een Fairphone 4 met 5G) en man man wat heb ik een hekel aan smartphones, nog steeds. Daarvoor had ik een rekenmachine die kon bellen, zoveel minder gedoe.

Anyway, ondanks dat ik een smartphone heb nu blijft de Palm T|X nog in de rugzak zolang als die repareerbaar blijft. (Ik heb er twee: Eentje in de rugzak en eentje voor onderdelen.)
Boy @merethan27 november 2022 10:44
Interessant de enorme hekel eraan en kan me ook wel voorstellen. Uit interesse: wat zijn de dingen die je hekelt? En kan je dat omzeilen door een ander OS als bijv Sailfish erop te zetten?

Wat is de reden dat je alsnog nu een smartphone hebt aangeschaft?
lazershark @merethan27 november 2022 12:48
Beetje apart wel, mensen die een hekel hebben aan smartphones hebben meestal een hekel aan alle technologie. Als je een palm hebt dan was je vroeger net vooruitlopend wat betreft technologie.
nst6ldr @lazershark27 november 2022 14:05
Beetje apart wel, mensen die een hekel hebben aan smartphones hebben meestal een hekel aan alle technologie.
Ik ben benieuwd hoe je er bij komt dat smartphones universeel positief worden onthaald door mensen die iets met technologie doen. Er is zoveel niet goed aan smartphones dat dit echt geen verassende mening mag zijn: de markt ligt in een ongezonde monopoliepositie door een misdragende Google (o.a. ontwikkelaars en fabrikanten betalen om bewust niet de concurrent te ondersteunen), de toestellen zijn nagenoeg allemaal hetzelfde, hebben zich als beide spion en reclamezuil in ons dagelijkse leven gepositioneerd, en we hebben feitelijk geen eigendom over ons eigen toestel tenzij je software gebruik die de gratie van Google of Apple mag dragen.

Misschien dat je de oudere smartphone/PDA markt niet hebt meegemaakt, maar die was echt wel een stuk spannender dan de consumentonvriendelijke eenheidsworst van nu.
multikoe @nst6ldr28 november 2022 07:43
Ik denk dat de meeste gebruikers zich wel bewust zijn van het gedrag van Google en er wordt ze voortdurend verteld hoe risicovol dat allemaal is. Het probleem is dat er maar erg weinig mensen zijn die werkelijk de negatieve gevolgen van die risico's ervaren. Wat ze krijgen is een apparaat waarmee ze alles kunnen doen, die heel veel gemak brengt, die ze verbindt met de wereld en waarmee ze vaak ook erg nuttige dingen kunnen doen. De risico's waar anderen het over hebben nemen ze voor lief. Bovendien: voor wat ze willen en hadden is geen goed alternatief.
nst6ldr @multikoe28 november 2022 08:13
Bovendien: voor wat ze willen en hadden is geen goed alternatief.
[...] meer. Er is geen goed alternatief meer. Dát is waarom de grip van Google op die markt zo slecht is. BlackBerry en Windows Phone waren nog volwaardige alternatieven, en achteraf (te laat) blijkt dat deze niet persé door de markt als verliezer zijn aangewezen, maar omdat Google fabrikanten, app ontwikkelaars en winkels heeft betaald om voornamelijk op Google Play (en dus Google Android) te richten.

En de negatieve gevolgen ervaren we allemaal, alleen kunnen mensen die niet plaatsen. Marketing en adverteren heeft allang niks meer te maken met een product aan de man brengen, dat beeld is al 30 jaar over datum. Een groot deel aan onvrede, opruiing, tweedeling en andere sociaaldynamische problemen die we vandaag de dag zien hebben we te danken aan de marketing infrastructuur van bedrijven als Google, Apple, Microsoft, etcetera.
multikoe @nst6ldr28 november 2022 10:06
Alles wat je zegt klopt (min of meer), maar dat is schelden op het donker... Vanuit een gewone gebruiker gezien is het allemaal prima. Die krijgt, zoals ik al zei, een apparaat waarmee hij vrijwel alles kan doen behalve koffiezetten.
Het is makkelijk om Google weg te zetten als de grote boosdoener, maar feit is dat zij niet anders zijn dan andere bedrijven, alleen succesvoller. Elk succesvol bedrijf belandt uiteindelijk in het verdachtenbankje, maar marktdominantie is een logisch gevolg als je een goed product aanbied.
En de negatieve gevolgen ervaren we allemaal, alleen kunnen mensen die niet plaatsen.
Dat zeg ik ook. Hoewel: (en nu begeef ik me op glad ijs, dat weet ik): de impact van veel van die negatieve gevolgen lijkt sterk afhankelijk van hoe gevoelig je er voor bent. Ik weet heel goed wat Google doet en ik zie daar dagelijks de resultaten van: ik krijg advertenties die zijn afgestemd op mijn zoekgedrag, Youtube schotelt mij filmpjes voor die duidelijk gebaseerd zijn op mijn voorkeur. Ik vind het niet erg, ik erger mij er niet aan, ik heb er eigenlijk ook vaak profijt van het feit dat Google veel van mij weet.
nst6ldr @multikoe28 november 2022 10:31
Ik snap dat er niks aan gaat veranderen, maar vergeet niet dat dit een uiteenzetting is op de opmerking dat mensen die smartphones niks vinden blijkbaar een hekel moeten hebben aan technologie. Ik geef aan dat er een hele goede reden is om smartphones niet meer leuk te vinden.
Het is makkelijk om Google weg te zetten als de grote boosdoener, maar feit is dat zij niet anders zijn dan andere bedrijven, alleen succesvoller.
Nee, dit is echt niet waar. Google's strategie is verboden gebleken, alleen is handhaving daarop een aantal jaar te laat. Het maakt niet uit wat de boete vanuit de EU gaat zijn, die tezamen met de boete die in de VS al is gevallen is peanuts vergeleken met de cashcow die Android nu is.
Dat zeg ik ook. Hoewel: (en nu begeef ik me op glad ijs, dat weet ik): de impact van veel van die negatieve gevolgen lijkt sterk afhankelijk van hoe gevoelig je er voor bent.
Dat is op individueel vlak, maar de schade is ook maatschappelijk en daarmee merk je op z'n minst tweedehands wat van Google's invloed (bijv. radicalisering van normaalgesproken normale mensen). Eerstehands durf ik Google ook nog wel aan te wijzen overigens: Je kan niet weten wat je niet weet, dus wat voor model toestellen en mobiele OS'en zouden we vandaag de dag hebben als Google niet allerlei wetten aan z'n laars gelapt had?

Dat is een gemis die we met z'n allen delen.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 23 juli 2024 13:58]

multikoe @nst6ldr28 november 2022 12:16
Ik snap dat er niks aan gaat veranderen, maar vergeet niet dat dit een uiteenzetting is op de opmerking dat mensen die smartphones niks vinden blijkbaar een hekel moeten hebben aan technologie. Ik geef aan dat er een hele goede reden is om smartphones niet meer leuk te vinden.
Dat is ook zo, maar er is een spanningsveld: smartphones, de functionaliteit, de mogelijkheden, de ontwikkelingen: allemaal verschrikkelijk interessant vanuit een technisch oogpunt. Tegelijkertijd komt er met al dat moois ook aardig wat lelijks mee. Je kunt smartphones puur als techniek dus nog steeds mooi en interessant vinden, terwijl je erkent dat er ongewenste gevolgen zijn.
Nee, dit is echt niet waar. Google's strategie is verboden gebleken, alleen is handhaving daarop een aantal jaar te laat. Het maakt niet uit wat de boete vanuit de EU gaat zijn, die tezamen met de boete die in de VS al is gevallen is peanuts vergeleken met de cashcow die Android nu is.
Ook eens, maar ik zie dat in een groter geheel: wetgeving (en feitelijk de maatschappij als geheel) kunnen de ontwikkelingen niet meer bijbenen. Alle grote spelers en vrijwel elke markt zoeken de randen op van wat kan en mag, ze boren nieuwe markten aan. Ze hebben daarbij geen duivels doel, het is vrij simpel: geld. En als je, zoals Google, een markt aanboort die erg winstgevend is, dan ben je spekkoper. Als Google het niet had gedaan, dan had een ander er wel in gesprongen.

We mensen zijn niet meer in staat om onze omgeving te "managen". Hij is te complex geworden.
Dat is op individueel vlak, maar de schade is ook maatschappelijk en daarmee merk je op z'n minst tweedehands wat van Google's invloed (bijv. radicalisering van normaalgesproken normale mensen).
Ook dat heeft weinig met Google te maken. Radicalisering is een gevolg van veel ontwikkelingen. Google's zoek-algoritme helpt niet, maar als Google er niet was geweest, dan was er een andere gigant ontstaan (Yahoo, Bing, etc) die exact hetzelfde had gedaan. Dat aanbieden van informatie specifiek voor een persoon is een techniek die je overal terugvind.
Die ontwikkeling is niet minder zorgelijk overigens! Maar het is een min of meer natuurlijke ontwikkeling in een maatschappij die steeds meer om informatie draait.

Als Android er niet was geweest, dan had het er misschien anders uitgezien, maar als je me hebt begrepen dan denk ik dus dat dat niet heel veel verschil had gemaakt.
n0np3r50n @nst6ldr27 november 2022 14:45
Daarom vind ik het heerlijk om op de Remarkable 2 te studeren. Laatste keer hoe een computer met logische schakelsystemen gebouwd kan worden. Dus met AND, OR, NOT, XOR etc. en binair rekenen. Was geweldig dat je annotaties kan toevoegen en je zo de hele werking duidelijk kan maken. Het passieve systeem is rustig en beter voor je ogen.
lazershark @nst6ldr28 november 2022 10:11
Mja dit is wel waar, ik kan niet zeggen dat ik enthousiast wordt over de quasi monopoliepositie van Google en Apple. Maar dit speelt niet enkel in de smartphonemarkt. En dit is niets nieuws natuurlijk, Microsoft heeft al decennia een quasi monopolie op de PC markt met Windows.

Maar het apparaat smartphone zelf is toch een geweldig ding. Als tech enthousiasteling kan ik het niet meer uit mijn leven wegdenken: altijd goeiecamera, altijd GPS en mapping bij me, altijd het internet in je broekzak, altijd mensen kunnen bereiken als dat nodig is, etc. etc. De goede dingen van een smartphone zijn gewoon geweldig.

Zoals met alle technologie bepaal je zelf hoe je het gebruikt. Meeste mensen die anti-smartphone zijn hebben het dan over overmatig gebruik van sociale media, overmatige notificaties, etc. Maar dat kies je uiteindelijk gewoon allemaal zelf. Ik krijg nul notificaties op mijn smartphone buiten berichten. En ik zit niet op sociale media. Dan is het een fijn apparaat. :)
vbmot @nst6ldr29 november 2022 13:21
Is dit niet eigenlijk met alles zodra de massa het omarmt? De markt wordt volwassen en er blijft weinig ruimte over voor creativiteit. Loopholes waar de commercie eerst niet aan verdiende worden gedicht zodat een concurrerend, vaak inferieur, alternatief dat wel een verdienmodel heeft de plaats kan innemen.

Je ziet dit van elektrisch rijden tot vakanties in de UAE - adoptie door de massa is een garantie dat het wordt verpest.
TheVivaldi @lazershark27 november 2022 13:48
Als iemand als merethan een hekel aan álle technologie heeft, dan zit hij hier op de verkeerde site… Dus nee, dat zal het niet zijn.
tweakuwe @merethan27 november 2022 14:52
Waarom heb je dan een smartphone?
Waarom niet voor zoiets gaan: https://tweakers.net/pric.../1636256;1460150;1462628/
Marinus_Eltink 27 november 2022 10:29
SpaceTrader! Die had ik op mijn Tungsten E2. Simpel, maar blijft verslavend
Blaurens @Marinus_Eltink27 november 2022 14:07
Idem alleen op een clie en een paml m105, en mn partner op wat visors :)

Zijn ook (minstens) 2 android ports van.

1 op f-droid: https://f-droid.org/en/packages/com.brucelet.spacetrader/ en google play: https://play.google.com/s...=com.brucelet.spacetrader

De ander alleen op google play:

https://play.google.com/s...de.anderdonau.spacetrader

(laatst overigens Endless Sky gevonden. Ook leuk, lijkt erop, maar moderner)
Marinus_Eltink @Blaurens27 november 2022 14:27
aaaah thanks! :D
Hobbit13 27 november 2022 10:43
Tijde een Sony Clie nx70 gehad, mooi ding, maar PalmOS was toen al vrij beperkt voor zulke uitgebreide hardware.

Als digitale agenda werkte het prima, maar ik vond de WinCE based PDAs van HP / Compaq breder inzetbaar. (Office / browser / RDP)

Fossil had ooit volwaardige PalmOS horloges, die waren hun tijd flink vooruit!
robbywiegmans @Hobbit1327 november 2022 12:50
Ja prachtig ding, ik had ook 1, dacht er 650,- voor betaald te hebben. Het draaien van het scherm was magisch en het toetsenbord viel best mee. Maar wat viel de camera tegen. En dan heb ik het nog niet eens over de extra 100 euro voor een Sony memorystick van 128 mb.
oNNoZeLe 27 november 2022 10:51
Heb de Palm V nog boven liggen..
knopjes gingen redelijk snel stuk omdat de plastic brug brak.. verder hadden sommige opeens calibratie problemen..

En het Palm handschrift niet vergeten natuurlijk. Heerlijke tijden..
Rembert @oNNoZeLe27 november 2022 11:59
Graffiti… zo lang tevergeefs gehoopt dat Apple dat zou adopteren… Een appje bouwen op PalmOS was trouwens ook niet erg lastig.
Emiel L @Rembert28 november 2022 06:59
Niet heel lastig inderdaad, maar de tools en SDKs waren wel heel basic. Ik herinner me nog dat ik in die tijd Linux gebruiker was en zelf een cross compiler moest compileren voor e.e.a kon werken. Ik heb er toen een puzzelspelletje voor gemaakt. Een verre afstammeling daarvan staat nu nog in de iOS App Store als Exit 16. (Het is mijn 'leer programmeren op een gadget' project, dus er waren versies voor de commodore Amiga, palmOS, Java telefoons, windows mobile, windows, linux, web en iOS).

[Reactie gewijzigd door Emiel L op 23 juli 2024 13:58]

jaijai @Emiel L29 november 2022 13:11
Leuk spel! Bedankt voor het delen :)
Verwijderd 27 november 2022 11:06
Palm en Compaq ipaq allemaal gehad vroeger, dat voelde toch echt als de toekomst,
Benieuwd waar we over twintig jaar staan. Of we dan nog een lompe telefoon hebben, of dat vouwbaar de standaard is, of eeen bril ....
TheVivaldi @Verwijderd27 november 2022 13:51
De vraag is wie “we” zijn. Een vouwbare smartphone wil ik nog accepteren zolang er eentje met fysiek toetsenbord is, maar zo'n slimme bril ga ik nooit van mijn leven dragen. Áls ik per se zo'n ding moet dragen, dan dwingen ze me over 40 jaar maar in het bejaardentehuis als ik niet zelf meer mag beslissen. :+
jpkalff 27 november 2022 11:45
Op vakantie in Italië mijn Palm met kleurenscherm via infrarood verbinden met het modem van mijn Pocketline Spectrum, inbellen op het internet in Nederland en dan in een soort kanaalvorm nieuws ophalen. Ik voelde me zo modern eind jaren 90...
Verwijderd @jpkalff27 november 2022 12:46
Was die Pocketline geen Siemens s25? Fijn toestel was dat, heb ik lang mee gedaan, toen opgevolgd door een Nokia 6210
jpkalff @Verwijderd2 december 2022 09:44
Klopt! Met lcd scherm in kleur. Prachtig voor toen...
Captain_koek 27 november 2022 11:18
Tungsten tx en E2 met schuif hier nog liggen! Was goed spul!

Ivm Windows heel wat sneller met grote contactlijsten.
rmoorlag 27 november 2022 16:21
Palm had ooit reclame op het station.
Je ziet iemand in een vertrekkende trein, terwijl je zelf ook in de trein zit. Persoon heb je jaren niet gezien en via infrarood deel je 'snel' je visitiekaartje om weer in contact te komen. Je bedenk het niet... en in de reclame werkt het natuurlijk perfect :-)
gatlarf @rmoorlag28 november 2022 09:44
Veel wagons hebben dezer dagen een uv/ir-werende coating in de ramen. Ik vrees dat dezer dagen oude vriendschappen via deze methode voorgoed verloren zouden gaan. :+

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