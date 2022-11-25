BBC gaat Splinter Cell: Firewall-audioserie uitzenden op de radio en als podcast

De Britse radiozender BBC Radio 4 komt met een dramaserie op basis van Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall. De radioserie, die is gebaseerd op het gelijknamige boek, wordt in december uitgezonden en komt ook beschikbaar als podcastserie.

Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall wordt op vrijdag 2 december vanaf 15.15 uur Nederlandse tijd wekelijks uitgezonden op BBC Radio 4, schrijft de Britse omroep. Op 2 december verschijnen alle afleveringen tegelijkertijd in de Limelight-podcastfeed van Radio 4. De serie is opgenomen in '3d binaurale audio' en luisteraars wordt daarom aangeraden om de serie te beluisteren met een koptelefoon op.

De radioserie bestaat uit acht delen van ieder 30 minuten en is gebaseerd op de gelijknamige roman Splinter Cell: Firewall, die in maart van dit jaar uitkwam. Het verhaal volgt spion Sam Fisher op een nieuwe missie voor de NSA. "Wanneer een dodelijke moordenaar uit Fishers verleden terugkeert uit de dood voor een moordmissie, komt hij terecht in een race tegen de klok, terwijl een sinistere bedreiging voor de wereldwijde veiligheid aan het licht komt", schrijft de BBC.

Sam Fisher wordt in de radioserie niet gespeeld door Michael Ironside, die normaliter de stem van de geheim agent inspreekt. In plaats daarvan wordt Fisher ingesproken door Andonis Anthony, vooral bekend van Britse radioserie The Archers. De rol van Fishers dochter Sarah wordt gespeeld door Daisy Head, bekend van dramaseries Guilt en The Syndicate. Ook Sacha Dhawan uit Doctor Who, Will Poulter uit Midsommer en Black Mirror, en Nikesh Patel uit Starstruck spelen mee.

Het boek is herschreven voor de radio door Sebastian Baczkiewicz en Paul Cornell. Baczkiewicz heeft ervaring met het schrijven van series voor de radio. Cornell werkte onder andere aan de tv-serie Doctor Who en schreef verschillende comics voor Marvel.

Momenteel wordt al aan verschillende Splinter Cell-producties gewerkt, naast deze radioserie. Ubisoft kondigde vorig jaar een remake van de eerste Splinter Cell-game aan na een jarenlange stilte rondom de serie. Netflix werkt momenteel aan een animatieserie op basis van de stealthfranchise.

Splinter Cell: Firewall
Splinter Cell: Firewall

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 25-11-2022 14:02 22

25-11-2022 • 14:02

22

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Reacties (22)

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Muncher 25 november 2022 14:25
Heel gaaf dit! Maar ik begrijp dat dit niet op de reguliere kanalen te beluisteren is, alleen op de BBC app?
dinoballz @Muncher26 november 2022 11:46
BBC releast veel zaken eerst in eigen app en met vertraging van 4w op andere kanalen.
xoniq @Muncher25 november 2022 15:12
Ik kan in mijn podcast app gewoon zoeken naar "Limelight" voor hun podcast feed. Dus het werkt gewoon in de gangbare podcasts.
torchwood @Muncher25 november 2022 15:13
Je kan BBC radio 4 natuurlijk ook gewoon luisteren via Tune-in, juke. Itunes e.d.
Grote kans dat ze deze serie ook op de normale podcast apps gaan publicere.

Maar BBC sounds app is zeker aan te raden voor live radio en BBC podcasts ( werkt zonder gedoe in NL).
Werkt ook goed met Apple carplay en Android auto
xoniq @torchwood25 november 2022 15:16
Je kan hun bestaande producties al vinden door in elke podcast app te zoeken naar “Limelight” en alvast abonneren. Zojuist gedaan.
torchwood @xoniq25 november 2022 15:18
Jups. Mooie is natuurlijk ook lekker geen reclame. Want bbc :) (niet altijd ofc )
xoniq @torchwood25 november 2022 15:21
Sws vind ik reclame vaak wel meevallen in podcasts. Ik luister meestal in de auto via CarPlay, vaak zijn de reclames bijv. 30 seconden voor de uitzending, of een minuut, en die skip ik dan met 2x of 4x drukken op 'volgend nummer' op m'n stuur. (1x drukken is 15s skip)
Tortelli 25 november 2022 14:06
Goeie herinneringen aan die eerste games (eerste 3 tm Chaos Theory)! Ben benieuwd of dit iets is, even een reminder voor gemaakt.
RoamingZombie 25 november 2022 14:27
Ik lees het boek wel. Ik heb geen geduld voor audio / podcasts en dat soort want...het...gaat...altijd...zo...traag.
MeltedForest @RoamingZombie25 november 2022 20:31
Slecht excuus :Y) Je kan in elke app de snelheid instellen, veel podcasts zijn inderdaad prima te luisteren op 2x of 1,5x snelheid.
RoamingZombie @MeltedForest26 november 2022 09:14
Ik lees nog steeds veel sneller dan dat. Daarnaast moet je focussen om te luisteren dus ik kan het niet doen als ik met iets anders bezig ben. maw. een boek is voor mij gewoon veel sneller en efficiënter.
Bux666 @RoamingZombie27 november 2022 12:52
Daarnaast moet je focussen om te luisteren dus ik kan het niet doen als ik met iets anders bezig ben.
Benieuwd wat jij allemaal wel kan doen tijdens het lezen van een boek! :*)
RoamingZombie @Bux66627 november 2022 12:53
Je mist mijn punt. Als ik dezelfde informatie via een boek velen malen sneller absorbeer dan via audio dan lees ik wel het boek.
Brandts @RoamingZombie29 november 2022 10:59
Ik reis veel en dan zijn dit soort podcasts ideaal. In de auto is het namelijk niet zo makkelijk om een boek te lezen achter het stuur ;)
nst6ldr 25 november 2022 14:58
Volgens mij is Ironside alweer een tijdje beter, dus jammer dat ze niet zijn stem gebruiken. Dan hadden ze gewoon een ander karakter moeten bedenken met een soortgelijk verhaal. Nu komt het gewoon weer over als een stuiptrekking van een lang uitgewoonde franchise, zoals inmiddels helaas traditie is bij de Tom Clancy trademark.
skullsplitter @nst6ldr25 november 2022 16:22
Ironside WAS Fisher inderdaad, Ubisoft heeft de bal een beetje laten vallen door teveel aan de serie te tornen. Ik ben benieuwd naar de remake, al ben ik nu bezig met de classics op de Series X in haarscherpe resolutie O+
MenN 25 november 2022 15:16
Leuk initiatief, tenminste nog iets Splinter Cell gerelateerd dat uitkomt.
Echt jammer dat het alweer dik 9 jaar geleden is dat Blacklist uitkwam.

Een gemiste kans als je het mij vraagt, er zit nog altijd enorm veel potentie in deze serie.
Maar wellicht niet meer bij het huidige Ubisoft, gezien dat ze tegenwoordig praktisch 1 game maken met verschillende jasjes en de sliders iets verzet. :O

[Reactie gewijzigd door MenN op 23 juli 2024 12:36]

jwal 25 november 2022 16:23
Leuk, heel veel mensen kennen dat niet meer, radiohoorspelen.
Doet toch iets heel anders met je wanneer je iets auditief binnen krijgt dan visueel.
Ga op de bank liggen, zet je koptelefoon op, zet de wereld even uit en ervaar het.
Eustace 25 november 2022 17:45
"een dodelijke moordenaar"

Zijn er ook niet-dodelijke moordenaars?
xoniq @Eustace25 november 2022 20:30
Ach, water is ook niet nat.
SanderB89 26 november 2022 00:34
Blaas aub weer leven in de splinter cell franchise!
Ik mis zulke games echt enorm
sjitz 26 november 2022 15:08
is gebaseerd op de gelijknamige roman Splinter Cell: Firewall, die in maart van dit jaar uitkwam.
Tom Clancy is in 2013 overleden... Wat akelig zeg, dat men gewoon doet alsof die man nog steeds verhaaltjes aan het schrijven is. Jajaja, er zal wel in kleine lettertjes een andere auteur staan op dat boek, maar als je mij een "Tom Clancy's Splinter Cell" boek in de handen duwt is zo'n detail toch een koude kermis.

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