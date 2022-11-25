BBC gaat Splinter Cell: Firewall-audioserie uitzenden op de radio en als podcast

De Britse radiozender BBC Radio 4 komt met een dramaserie op basis van Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall. De radioserie, die is gebaseerd op het gelijknamige boek, wordt in december uitgezonden en komt ook beschikbaar als podcastserie.

Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall wordt op vrijdag 2 december vanaf 15.15 uur Nederlandse tijd wekelijks uitgezonden op BBC Radio 4, schrijft de Britse omroep. Op 2 december verschijnen alle afleveringen tegelijkertijd in de Limelight-podcastfeed van Radio 4. De serie is opgenomen in '3d binaurale audio' en luisteraars wordt daarom aangeraden om de serie te beluisteren met een koptelefoon op.

De radioserie bestaat uit acht delen van ieder 30 minuten en is gebaseerd op de gelijknamige roman Splinter Cell: Firewall, die in maart van dit jaar uitkwam. Het verhaal volgt spion Sam Fisher op een nieuwe missie voor de NSA. "Wanneer een dodelijke moordenaar uit Fishers verleden terugkeert uit de dood voor een moordmissie, komt hij terecht in een race tegen de klok, terwijl een sinistere bedreiging voor de wereldwijde veiligheid aan het licht komt", schrijft de BBC.

Sam Fisher wordt in de radioserie niet gespeeld door Michael Ironside, die normaliter de stem van de geheim agent inspreekt. In plaats daarvan wordt Fisher ingesproken door Andonis Anthony, vooral bekend van Britse radioserie The Archers. De rol van Fishers dochter Sarah wordt gespeeld door Daisy Head, bekend van dramaseries Guilt en The Syndicate. Ook Sacha Dhawan uit Doctor Who, Will Poulter uit Midsommer en Black Mirror, en Nikesh Patel uit Starstruck spelen mee.

Het boek is herschreven voor de radio door Sebastian Baczkiewicz en Paul Cornell. Baczkiewicz heeft ervaring met het schrijven van series voor de radio. Cornell werkte onder andere aan de tv-serie Doctor Who en schreef verschillende comics voor Marvel.

Momenteel wordt al aan verschillende Splinter Cell-producties gewerkt, naast deze radioserie. Ubisoft kondigde vorig jaar een remake van de eerste Splinter Cell-game aan na een jarenlange stilte rondom de serie. Netflix werkt momenteel aan een animatieserie op basis van de stealthfranchise.