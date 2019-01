Stemacteur hint op nieuwe Splinter Cell-game

Luca Ward, een Italiaanse stemacteur die in voorgaande games de stem van Sam Fisher insprak voor de lokale versie van de Splinter Cell-games, hint op een nieuwe game op zijn Facebook-pagina.

Ward veranderde de profielfoto van zijn Facebook-pagina. Op die foto is nu zijn hoofd te zien naast de drie groene stippen die het logo vormen van Splinter Cell. Bovendien plaatst hij in de comments onder de foto een link naar de muziek die te horen is in het menu van het eerste deel uit de Splinter Cell-serie. De hints van Ward doen vermoeden dat er aan een nieuwe Splinter Cell-game gewerkt wordt en dat Ward opnieuw is aangetrokken om de stem van de hoofdpersoon in te spreken voor de Italiaanse versie van de game. Uitgever Ubisoft heeft nog geen nieuw deel in de serie aangekondigd.

Dit is niet de eerste aanwijzing dat de Franse uitgever aan een nieuw deel werkt. Twee weken geleden liet Jade Raymond in een interview los dat ze voor Ubisoft een concept heeft uitgewerkt voor een Splinter Cell-game, die destijds echter niet in productie genomen is. Raymond wilde verder niets over het concept loslaten, aangezien het nog door Ubisoft uitgewerkt zou kunnen worden. Raymond werkte als producer mee aan Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist uit 2013, maar verliet Ubisoft in 2014, om over te stappen naar Electronic Arts. Ook daar is ze inmiddels alweer weg: in oktober 2018 maakte EA haar vertrek bekend. Eerder dit jaar voorspelde de enigszins beruchte analist Michael Pachter al dat Ubisoft in 2019 vier grote nieuwe games op de markt gaat brengen, waaronder een nieuwe Splinter Cell-titel.