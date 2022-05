Gerucht: Ubisoft werkt aan nieuwe Splinter Cell-game

Ubisoft heeft volgens een gerucht groen licht gegeven voor de productie van een nieuwe Splinter Cell-game. Het zou gaan om de eerste volwaardige game in de serie na het verschijnen van Splinter Cell: Blacklist in 2013.

Bronnen van VideoGameChronicles claimen dat Ubisoft het spel gaat maken om weer fans terug te winnen. Vorig jaar kondigde Ubisoft aan dat er een Splinter Cell-game wordt gemaakt voor het Oculus VR-platform van Facebook, maar nieuws over een nieuwe game in de serie voor andere platforms laat al jaren op zich wachten. In 2018 claimde Ubisoft dat het aan middelen ontbrak om een nieuwe Splinter Cell-game te maken.

De eerste game in de Tom Clancy's Splinter Cell-serie verscheen in 2002. In de jaren daarna kwamen er diverse opvolgers. Splinter Cell: Blacklist uit 2013 was de zevende titel uit de serie. Het spel kreeg goede beoordelingen van spelers en recensenten. De serie bestaat uit stealth shooters met in de hoofdrol het personage Sam Fisher, een agent die werkt voor een fictieve geheime divisie van de Amerikaanse NSA.