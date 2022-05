WD schakelt in april 2022 remote toegang uit voor My Cloud OS 3-apparaten

Western Digital stopt per 15 april 2022 met de ondersteuning van NAS-apparaten met My Cloud OS 3. Apparaten die niet geüpgraded kunnen worden naar My Cloud OS 5, zijn vanaf dan alleen nog lokaal te gebruiken. De oudere OS-versies hebben kwetsbaarheden.

WD My Cloud EX4

Gebruikers moeten voor 15 januari 2022 upgraden naar My Cloud OS 5, schrijft WD op zijn communitywebsite. Oudere versies worden daarna niet meer ondersteund en vanaf 15 april 2022 sluit WD functionaliteit af voor NAS-apparaten die draaien op My Cloud OS 3 en ouder.

In een e-mail aan gebruikers geeft WD daar meer details over. Apparaten die niet geüpgraded kunnen worden, zijn halverwege april niet meer op afstand te benaderen en kunnen alleen via een lokaal netwerk gebruikt worden. De webinterface en My Cloud-app werken dan niet meer. Er komen daarna ook geen updates meer en technische ondersteuning is niet meer beschikbaar.

WD stopt naar eigen zeggen met de ondersteuning van de oudere NAS-apparaten omdat kritieke beveiligingsupdates alleen geschikt zijn voor My Cloud OS 5. Het bedrijf raadt gebruikers van oudere apparaten die niet geüpgraded kunnen worden, aan om die af te koppelen van internet en te beveiligen met een sterk uniek wachtwoord.

WD heeft een overzicht online gezet van My Cloud-apparaten en de beschikbaarheid van updates. Bepaalde versies van de My Cloud- en My Cloud Mirror-apparaten kunnen niet voorzien worden van de nieuwe software. Dat geldt ook voor de My Cloud EX2 en EX4. Die NAS-systemen kwamen rond 2014 uit.