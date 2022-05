Sony test functie om PS5-screenshots en -video's te delen via PlayStation App

Sony laat momenteel een beperkt aantal PS5-gebruikers in Japan en Canada een functie testen waarmee ze zelfgemaakte screenshots en filmpjes kunnen delen via de PlayStation App. Wanneer de functie in andere landen beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt.

Als gebruikers de nieuwe functie via het instellingenmenu op de PlayStation 5 inschakelen, worden alle screenshots die vanaf dat moment gemaakt worden, opgeslagen in de cloud. Om de screenshots in de PlayStation App terug te kunnen vinden, moet de app gelinkt zijn met de console. Ook moet de console zich volgens Sony in de ruststand bevinden en moet de instelling 'Verbinding met internet behouden' aanstaan.

Screenshots blijven maximaal veertien dagen zichtbaar in de app. Binnen die tijd kunnen ze opgeslagen worden op de telefoon, gedeeld worden op sociale media of verzonden worden naar PSN-vrienden. Gameclips die niet langer zijn dan drie minuten en niet in 4k-kwaliteit of hoger zijn opgenomen, kunnen ook via de cloud naar de PlayStation App verzonden worden. Microsoft heeft sinds 2020 een soortgelijke functie in zijn Xbox-app geïmplementeerd.

Volgens Sony kunnen bepaalde functies uit deze bèta mogelijkerwijs ontbreken of aangepast zijn in de volledige versie. Wanneer die volledige versie uitgebracht wordt, is nog niet bekend.