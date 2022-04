Sony-website verwijst naar bèta Gran Turismo 7 voor PlayStation 5

Sony lijkt een bèta te plannen voor racegame Gran Turismo 7. Via een promotiepagina kunnen PlayStation-gebruikers zich aanmelden, maar de code die ze vervolgens ontvangen, werkt niet. Mogelijk gaat het om een placeholder.

Op de Experience PlayStation-pagina met Italiaanse promotiecampagnes staat een Gran Turismo Quest. Ingelogde gebruikers krijgen na tien seconden kijken van de GT7-trailer een code om deel te nemen aan de bèta op de PlayStation 5. Iedereen krijgt echter dezelfde code en die is ook niet te verzilveren, merkt GTPlanet op.

Bij de details staat dat het gaat om een bètatest voor de PlayStation 5. Gran Turismo 7 verschijnt ook voor de PlayStation 4, maar mogelijk komt er alleen een bèta voor de nieuwe console. Wanneer Sony met de test wil beginnen en voor wie die beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.

Gran Turismo 7 werd in juni 2020 aangekondigd en had in 2021 uit moeten komen. Begin dit jaar maakte Sony bekend dat dit niet meer gehaald wordt en werd het spel uitgesteld tot 2022. GT7 is de opvolger van Gran Turismo 6 uit 2013. In 2017 verscheen nog Gran Turismo Sport, een titel die sterk op e-sports is gericht. Afgaande op de naam en de eerder uitgebrachte trailer lijkt de nieuwe game daar minder op te focussen.