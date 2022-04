T-Mobile en Open Dutch Fiber leggen vanaf september glasvezel aan in Haarlem

T-Mobile en Open Dutch Fiber beginnen in september in het zuidoostelijke deel van Haarlem met de aanleg van een glasvezelnetwerk. De twee partijen willen hiermee zo'n 28.000 huishoudens van een aansluiting voorzien.

Na de aanleg van het glasvezelnetwerk in het zuidoostelijke deel van Haarlem worden ook andere wijken aangesloten. Het netwerk moet eind 2022 klaar zijn, schrijft T-Mobile in een persbericht. Vanaf wanneer inwoners van Haarlem glasvezel kunnen afnemen van de provider, is nog niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich via de T-Mobile-website inschrijven.

In april maakte T-Mobile bekend in samenwerking met Open Dutch Fiber in vijf jaar tijd een miljoen huishoudens in Nederland te willen aansluiten op glasvezel. De partijen richten zich met name op stedelijke gebieden waar nog geen glasvezel ligt. Eerder deze maand maakten T-Mobile en Open Dutch Fiber al plannen bekend voor de aanleg van glasvezel in Zoetermeer.