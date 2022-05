T-Mobile en Open Dutch Fiber starten aanleg glasvezel in zes Rotterdamse wijken

T-Mobile en Open Dutch Fiber beginnen in november met de glasvezelaanleg in Rotterdam Prins Alexander. Het gaat om de zes wijken in dit gebied in het noordoosten van Rotterdam: Ommoord, Zevenkamp, Het Lage Land, Oosterflank, Prinsenland en 's-Gravenland.

T-Mobile en Open Dutch Fiber beginnen volgende maand met de aanleg in Ommoord. Daarna zijn de andere genoemde wijken aan de beurt. Het gaat in totaal om het aansluiten van meer dan 41.000 huishoudens in de havenstad.

De twee bedrijven zeggen dat het glasvezelnetwerk naar verwachting in februari 2023 gereed moet zijn. In januari 2022 worden de eerste woningen aangesloten. Er moeten dan symmetrische snelheden mogelijk zijn tot 1Gbit/s. Volgens de provider zal dat gepaard gaan met een 'aantrekkelijke prijs', al wordt die niet nader benoemd.

De aanleg in Rotterdam past in een groter plan van T-Mobile om ten minste een miljoen Nederlandse huishoudens aan te sluiten op glasvezel. Dit moet in vijf jaar voltooid zijn. Hiervoor werkt de provider samen met Open Dutch Fiber, waarbij de twee bedrijven zich richten op stedelijke gebieden.

Eerder begon T-Mobile al projecten in onder meer Zoetermeer, Haarlem en Utrecht. T-Mobile levert overigens al glasvezelinternet in delen van Den Haag, Eindhoven en andere stukken van Rotterdam.