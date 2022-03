Het is een beetje als onweer op een hete zomerdag. Het is voorspeld en je weet dat het gaat komen, maar wanneer precies, geen idee. Dat gebeurde ook met de overname van T-Mobile in Nederland. Een van de eigenaars, Deutsche Telekom, had al gezegd dat T-Mobile Nederland in de etalage stond. Deze week was het dan zover. Eigenaars Telekom en Tele2 kondigden een deal aan met Apax en Warburg Pincus ter waarde van 5,1 miljard euro.

Er verandert niets voor klanten, zegt T-Mobile nu, maar zal dat ook zo zijn? Wat voor bedrijven zijn dit en waarom willen ze zo graag T-Mobile Nederland kopen? Blijft de naam wel T-Mobile als Telekom niet langer de eigenaar is? Op die vragen proberen we antwoord te vinden.