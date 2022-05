Satellietbedrijf Viasat neemt concurrent Inmarsat over voor 7,3 miljard dollar

Het Britse satellietbedrijf Inmarsat is overgenomen door het Amerikaanse telecombedrijf Viasat. Viasat wil Inmarsats satellieten, diensten en personeel integreren in het bedrijf. Inmarsat biedt communicatiediensten aan via satellieten, waaronder via een schotel in Friesland.

Met de overname en de daarbij behorende schaalvergroting zeggen de twee bedrijven nieuwe diensten te willen aanbieden op de vaste en mobiele markt. Doordat de bedrijven de hun toegewezen spectrums en satellieten gaan integreren, ontstaat er een 'wereldwijd hybride netwerk in de ruimte en op aarde dat met een hoge capaciteit diensten kan aanbieden'. Daarbij moeten de snelheden hoger komen te liggen en de kosten lager, met name bij locaties waar veel vraag is naar communicatiediensten, zoals in vliegvelden en shipping hubs.

Viasat biedt in Noord-Amerika diensten aan bij consumenten, in de luchtvaartwereld en bij defensiebedrijven. Dit bedrijf heeft daarnaast een 'ultra-high-capacity' satellietnetwerk. Inmarsat biedt via satellieten communicatiediensten aan, onder meer voor bedrijven en overheidsdiensten. Ook verzorgt dit bedrijf noodcommunicatie voor vliegtuigen en schepen op zee. Het Nederlandse bedrijf Hiber gaat Inmarsats satellieten gebruiken om iot-diensten te kunnen leveren. Inmarsats Elera-netwerk biedt snelheden tot 1,7Mbit/s.

De overname kost Viasat omgerekend 6,3 miljard euro. Het bedrijf zegt een grote rol in het Verenigd Koninkrijk te blijven spelen. Inmarsat is daarnaast verwikkeld in een juridische strijd met de Nederlandse overheid, die draait om de uitrol van 5G op de 3,5GHz-band. Het bedrijf heeft die band nodig voor de eerder genoemde noodcommunicatie. Daardoor kan de 5G-veiling voor de 3,5GHz-frequentie volgend jaar niet doorgaan zoals gepland. Viasat koopt Inmarsat van onder meer investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus; deze bedrijven willen de Nederlandse tak van T-Mobile kopen.