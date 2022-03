Investeringsbedrijven willen Nederlandse tak T-Mobile kopen voor 5 miljard euro

Investeringsmaatschappijen Apax en Warburg Pincus willen de Nederlandse tak van T-Mobile kopen voor 5,1 miljard euro. De bedrijven zijn het eens geworden over een deal met Deutsche Telekom en het Zweedse Tele2, de huidige eigenaars van de T-Mobile Nederland.

Er verandert na de geplande overname niets voor klanten, zegt T-Mobile. De huidige merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel zouden blijven bestaan. De bedoeling is om na de overname te groeien in aantal klanten en marktaandeel, aldus het bedrijf. Apax spreekt specifiek over het uitbreiden van het aantal glasvezelklanten van T-Mobile.

Er gaan al jaren geruchten over een overname. Onlangs leek het erop dat het Indiase Reliance in de race was om de Nederlandse provider over te nemen. Telekom zei al eerder dit jaar dat het een verkoop van de Nederlandse tak van T-Mobile overwoog.

Investeringsmaatschappijen nemen doorgaans bedrijven over om de waarde binnen een aantal jaar te verhogen en ze vervolgens met winst te verkopen. Apax werd bijvoorbeeld bekend in Nederland door de overname van krantenbedrijf PCM vijftien jaar geleden, maar het heeft veel meer bedrijven. Zo is Wehkamp van Apax en zijn Apax en Warburg Pincus samen met twee Canadese pensioenfondsen eigenaar van Inmarsat, dat een grondstation in Burum heeft en daardoor de veiling van de voor providers belangrijke 3,5GHz-frequentie voor 5G tegenhoudt.

Toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren. De bedrijven verwachten de overname te kunnen afronden voor het einde van het jaar.