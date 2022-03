Thinka introduceert voor HomeKit gecertificeerde Z-Wave-controller

Het Amsterdamse bedrijf voor smarthomeproducten Thinka brengt een Z-Wave-controller op de markt die voor Apple HomeKit gecertificeerd is. De controller voor Apples smarthomeplatform komt op de markt voor 429 euro.

Volgens Thinka gaat het om de eerste Z-Wave-controller die officieel overweg kan met Apple HomeKit. Certificering hiervoor zou niet eenvoudig zijn, gezien de verschillen in de aansturing van Z-Wave-producten en de veiligheidseisen die Apple voor HomeKit hanteert. Het bedrijf zou twee jaar bezig zijn geweest met certificering.

Thinka heeft geen eigen app voor de bediening, maar verwijst gebruikers naar de Apple Home-app. Alleen voor de set-up is er een eigen app. Gebruikers zouden na registratie via een webclient hun Z-Wave-smarthomeproducten via een QR-code in de set-up-app kunnen koppelen met HomeKit. Vervolgens zijn deze zichtbaar in de Apple Home-app voor de bediening.

Het compacte, witte apparaat heeft een ethernetaansluiting, een USB-C-poort voor de voeding en een USB-poort voor het flashen van de software. Het bedrijf levert de controller inclusief wallmount. Naast Siri-ondersteuning is spraakbediening met de Google Assistant en Alexa mogelijk. Ook meldt het bedrijf dat er wel een Android-app voor de set-up komt, maar de focus ligt hoe dan ook op HomeKit.

Thinka is een zes jaar geleden opgericht softwarebedrijf dat zich aanvankelijk vooral op de combinatie van HomeKit met KNX richtte. KNX is een high-end domoticaplatform.