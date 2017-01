Door Wout Funnekotter, dinsdag 3 januari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Technische standaarden zijn bedoeld om ons leven makkelijker te maken, maar soms bereiken ze het tegenovergestelde, zoals prachtig samengevat door webcomic xkcd. Vooral in de smarthomemarkt is het oerwoud aan standaarden in de praktijk een groot probleem. Vanuit verschillende hoeken worden consumenten belaagd door fabrikanten die smarthomeapparatuur aan ze willen verkopen, maar het ontbreekt aan één protocol dat ervoor zorgt dat die apparatuur onderling kan communiceren.

Er zijn verschillende producten en softwarepakketten die dat proberen op te lossen door die verschillende standaarden als centrale hub aan elkaar te knopen. SmartThings en HomeWizard zijn kant-en-klaaroplossingen bedoeld voor mainstreamgebruikers. Voor tweakers zijn er zelfbouwoplossingen als Domoticz en HomeAssistant; opensourcepakketten die je bijvoorbeeld op een uitgebouwde Raspberry Pi kunt installeren. Andere alternatieven zijn Googles Home en de Amazon Echo, die je beide met je stem kunt bedienen, maar die compatibel zijn met veel minder apparaten.

En dan is er Homey, de smarthomehub van de Nederlandse start-up Athom. Een apparaat dat overal mee overweg moet kunnen en ook nog eens bediend kan worden via spraakcommando’s. Homey is geen onbekende op Tweakers; Athom wist in 2014 met een Kickstarter genoeg geld op te halen om de verdere ontwikkeling van Homey veilig te stellen en in 2015 gingen we al langs om een eerste blik op Homey te werpen.

Sindsdien heeft Athom in samenspel met de Kickstarter-steuners hard gesleuteld aan de software, toch het belangrijkste aspect van het product. Na vele bètaversies heeft Homey een stabiele softwarerelease ontvangen en sinds 19 november kun je hem in verschillende winkels in Nederland kopen.

Homey is dus ‘af’ en daarom vonden wij het tijd om dit slimme apparaat van Nederlandse bodem nader aan de tand te voelen en te kijken of het écht de oplossing is voor de huidige smarthomechaos.