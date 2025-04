Z-Wave Alliance maakt broncode openbaar voor Alliance-leden

De Z-Wave Alliance heeft de broncode achter de gelijknamige smarthomestandaard openbaar gemaakt. Dat geldt wel alleen voor ontwikkelaars die zich als lid aansluiten bij het project. Het Z-Wave Source Code Project wordt begeleid door een nieuwe werkgroep.

De Z-Wave Alliance schrijft in een persbericht dat de broncode van Z-Wave voortaan op GitHub beschikbaar is, maar wel alleen voor leden van de alliantie. Die heeft momenteel zo'n 300 leden. De Z-Wave Alliance werkt al sinds 2019 aan het openbaar maken van de code, maar tot nu toe zonder veel resultaat.

Ontwikkelaars die zich als lid hebben aangesloten, kunnen zelf code bijdragen aan het project. Dat gebeurt onder begeleiding van een nieuwe organisatie, de OS Work Group. Het is niet bekend in welke mate die OSWG zeggenschap heeft over pullrequests voor de code.

De makers van de standaard denken dat er voor Z-Wave nog steeds een toekomst is, ondanks de opkomst van Matter. Die smarthomestandaard, die wordt ondersteund door de meeste grote techbedrijven, lijkt aan populariteit te winnen, ook al zijn er momenteel nog amper apparaten die er gebruik van maken. "Matter is flitsend en nieuw en heeft ondersteuning van veel bedrijven waardoor er veel aandacht voor smarthome is, maar daardoor is makkelijk over het hoofd te zien dat Z-Wave de meest gevestigde, vertrouwde en veilige smarthomestandaard is", schrijven de ontwikkelaars.